Le gouvernement du Canada va faire une annonce capitale

OTTAWA, ON, le 5 mai 2021 /CNW/ - La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan, accompagnée du leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Pablo Rodriguez, et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, fera une annonce importante par le biais d'une conférence de presse virtuelle.

Date : Jeudi 6 mai 2021 Heure : 13 h 15 HE Lieu : Téléconférence - Les représentants des médias doivent accéder à la téléconférence en composant les numéros ci-dessous

Numéro d'appel sans frais (Canada/États-Unis): 1-877-413-4815

Numéro d'appel local : 613-960-7526

Code d'accès des participants : 9805484#

Séance d'information technique sur l'annonce

Ottawa, Ontario - Les représentants de la Garde côtière canadienne, de Services publics et Approvisionnement Canada, et d'Innovation, Sciences et Développement économique animeront une séance d'information technique avant l'annonce, à l'intention des médias intéressés.

Veuillez noter que cette séance d'information technique ne sera pas pour attribution et que les documents inclus dans la séance d'information seront sous embargo jusqu'à l'annonce à 13 h 15 HE.

Date : Jeudi 6 mai 2021 Heure : 11 h 30 HE Lieu : Téléconférence

Détails de l'appel : Les médias qui prévoient assister à la séance d'information technique doivent communiquer avec les Relations avec les médias de Pêches et Océans Canada à media.xncr@dfo-mpo.gc.ca pour s'inscrire avant 10 h 30 HE, le jeudi 6 mai 2021. Un courriel de confirmation contenant les instructions de participation à la séance d'information technique ne sera fourni qu'aux représentants des médias qui se sont inscrits.

Veuillez noter que l'appel n'est destiné qu'aux médias préalablement inscrits.

