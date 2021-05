Construction de logements sociaux - « La CAQ enregistre le pire bilan depuis la création d'AccèsLogis » - Andrés Fontecilla





QUÉBEC, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - le 5 mai 2021 - Le député de Laurier-Dorion et responsable pour Québec solidaire en matière de logement, Andrés Fontecilla, déplore le bilan catastrophique de la CAQ en matière de logements sociaux alors que seulement 620 nouvelles unités de logement ont été construites dans le cadre du programme AccèsLogis en 2020, soit le pire bilan enregistré depuis la naissance du programme, en 1997.

« Depuis la semaine dernière, la ministre de l'Habitation et le premier ministre ont affirmé à plusieurs reprises que le gouvernement de la CAQ avait construit 6000 logements sociaux depuis le début du présent mandat. C'est faux: en incluant les constructions de l'an dernier, on arrive à peine à 2500 unités construites depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir. Pire encore: seulement 620 logements ont été construits dans la dernière année. C'est le pire bilan enregistré depuis la création du programme AccèsLogis! » déplore M. Fontecilla.

A l'heure actuelle, 11 631 des 15 000 unités de logement social annoncées par l'ancien gouvernement libéral n'ont toujours pas été livrées. Les acteurs du logement communautaire se disent exaspérés de voir les sommes annoncées année après année, mais qui n'arrivent jamais sur le terrain. Pour le député solidaire, l'heure est venue de passer en quatrième vitesse.

« Pas plus tard que la semaine dernière, François Legault a déclaré que s'il fallait en faire plus pour le logement social, il en ferait plus. Ça tombe bien, tout le monde s'entend pour dire qu'il faut en faire plus. Il y a 40 000 ménages partout au Québec qui attendent encore pour un logement sur des listes d'attente. Si la CAQ maintient le rythme de croisière actuelle, on ne sortira jamais du bois. Il est temps que le gouvernement se mette en action et débloque les fonds nécessaires pour rattraper l'immense retard accumulé depuis des années, mais aussi pour annoncer de nouvelles unités en plus des 15 000 promises par les libéraux », conclut Andrés Fontecilla.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Communiqué envoyé le 5 mai 2021 à 17:41 et diffusé par :