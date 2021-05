La ministre Bibeau annonce une reconduction de mandat au Conseil des produits agricoles du Canada





OTTAWA, ON, le 5 mai 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé la reconduction du mandat de Maryse Dubé au Conseil des produits agricoles du Canada (CPAC) pour une période de quatre ans, à compter du 30 avril 2021.

Mme Dubé a été nommée pour une première fois au CPAC en 2015, et son mandat avait été reconduit en 2018. Elle travaille en droit commercial et alimentaire et représente plusieurs institutions financières depuis 2004, en plus de représenter des petites et moyennes entreprises dans les domaines du litige commercial, du droit des sûretés, du droit de la faillite et du droit des sociétés (volets manufacturier et agricole). Mme Dubé a siégé à de multiples conseils d'administration d'entreprises et d'organismes communautaires dans la région maskoutaine, en plus de présenter des exposés lors de diverses conférences. De plus, elle enseigne au Barreau du Québec (Montréal).

En 2016, le gouvernement du Canada a mis en oeuvre un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite pour la sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil. Les personnes nommées jouent un rôle fondamental dans la démocratie canadienne. En effet, elles sont nommées au sein de commissions, de conseils, de sociétés d'État, d'organismes et de tribunaux partout au pays.

« Le Conseil des produits agricoles du Canada joue un rôle crucial en aidant l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes à profiter d'un accès abordable et continu aux aliments dont ils et elles ont besoin, tout en maintenant des prix équitables sur le marché pour les producteurs et productrices agricoles. Mme Dubé possède une expérience précieuse et diversifiée, et connaît le secteur de l'agriculture en profondeur. Je suis convaincue qu'elle continuera d'être un atout pour le Conseil. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Le rôle particulier du Conseil des produits agricoles du Canada consiste à surveiller les offices nationaux d'approvisionnement en volaille et en oeufs et à superviser les offices nationaux de promotion et de recherche pour les produits agricoles.

consiste à surveiller les offices nationaux d'approvisionnement en volaille et en oeufs et à superviser les offices nationaux de promotion et de recherche pour les produits agricoles. Les membres du Conseil sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil sur recommandation du ou de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire pour une période de durée variable. Au moment de la nomination, au moins la moitié des membres, à l'exception du président, doivent être des producteurs agricoles primaires

Me Maryse Dubé a complété son baccalauréat en droit à l'Université Laval en 1996 et a été admise au Barreau du Québec en 1997. Elle oeuvre au sein du cabinet Sylvestre & Associés à titre d'avocate et elle y est associée depuis 2004. Elle pratique notamment en droit civil et en droit des affaires, droit commercial, en matière agro-alimentaire et représente ainsi plusieurs clients et producteurs agricoles dans leurs litiges civils de tout genre et commerciaux, dans leurs projets de financement, de transfert d'entreprises et d'acquisitions en plus de les représenter devant les tribunaux.

Le droit civil (assurances, construction), des sûretés, le droit de la faillite, le litige commercial et le droit corporatif (volets manufacturier et agricole) sont des domaines où elle représente des particuliers, ainsi que des petites et moyennes entreprises.

Très active dans son milieu économique et social de la grande région maskoutaine, elle a assumé plusieurs présidences d'honneur et a siégé à de multiples conseils d'administration d'entreprises et d'organismes communautaires en plus de prononcer diverses conférences et d'enseigner encore à ce jour au Barreau du Québec, section de Montréal, en droit des sûretés (priorités et hypothèques).

Elle a été membre du conseil d'administration de l'Association des avocats et avocates de province, puis Bâtonnière de la section de Richelieu en 2014 et elle a siégé au Comité exécutif du Barreau du Québec jusqu'en mai 2016.

Elle a été nommée en avril 2015 pour un mandat de trois ans au Conseil canadien des produits agricoles et son mandat a été renouvelé en mai 2018 pour trois années supplémentaires jusqu'en avril 2021.

