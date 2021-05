Faits saillants du conseil d'arrondissement - Piétonnisation de la rue De Castelnau et réaménagement de la rue Saint-André





MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - Pour que l'édition 2021 de la piétonnisation de la rue De Castelnau soit des plus mémorables, le conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a officiellement octroyé un contrat de design et d'aménagement urbain à la Coopérative Le Comité -- Générateurs d'événements lors de la séance du 4 mai 2021.

« Je me réjouis que la rue De Castelnau fasse partie des projets retenus de rues piétonnes cet été. Un aménagement unique sera proposé pour le bonheur des familles et des résidentes et résidents du quartier », a ajouté la mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Mme Giuliana Fumagalli.

Dans le cadre de ce contrat, La Coopérative Le Comité sera appelée à créer un tout nouvel aménagement exceptionnel et rafraîchissant, qui rehaussera l'expérience sur la piétonnisation de la rue De Castelnau. Cette conception se réalisera en collaboration avec la Ville de Montréal, l'Arrondissement et l'Association des commerçants de la rue De Castelnau, grâce à une subvention de près de 180 000 $ de la Ville de Montréal, dont 85 000 $ ira pour le contrat de design et d'aménagement et le reste servira, entre autres, à bonifier les placottoirs existants, à ajouter du marquage décoratif au sol et à exposer des oeuvres d'art. Au moyen de ce nouvel aménagement, la population résidente et le public sauront profiter de l'ambiance unique et chaleureuse du quartier de Villeray et de la qualité de l'offre commerciale qu'on y retrouve.

La piétonnisation se déroulera du 1er juin au mois de septembre, entre les rues De Gaspé et Saint-Denis.

Reconstruction et placette de la rue Saint-André

Aussi, les membres du conseil d'arrondissement ont octroyé un contrat de 3,5 M$ pour des travaux de conduite d'eau, de voirie, d'aménagement paysager, d'éclairage et de feux de circulation pour la rue Saint-André, de la rue Everett à la rue Villeray, et pour la rue Faillon, de la rue Saint-Hubert à la rue Saint-André.

Le présent projet comporte, entre autres, l'élargissement du trottoir de la rue Saint-André du côté est permettant la construction des fosses d'arbres sur tout le tronçon ainsi que l'élargissement du trottoir du côté nord de la rue Faillon pour y aménager une placette publique.

Ces travaux font partie des interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures collectives, la santé, la sécurité et la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. Les travaux débuteront en juin prochain et se termineront en décembre 2021. Les plantations d'arbres auront lieu au printemps 2022.

Des travaux pour les chalets des parcs Howard et De Normanville

Finalement, un contrat de près de 700 000 $ a été octroyé pour des travaux de rénovation et de mise aux normes du chalet du parc Howard. Ces travaux se feront en 2021, dans le cadre du programme de protection des immeubles de compétence locale dont l'objectif est d'améliorer la qualité des immeubles municipaux pour la population montréalaise.

Des travaux supplémentaires incluant la réfection de la toiture du chalet du parc De Normanville font également l'objet d'une majoration de contrat pour un montant d'environ 66 000 $.

