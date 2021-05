Nubik facilite le travail de partout pour ses clients





MONTREAL, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - Nubik, un important partenaire Salesforce en consultation et intégration de plateforme depuis 2010, annonce une revue de sa marque ainsi qu'une refonte de son site Web.

La société n'annonce aucun changement administratif ou acquisition. Ces changements prennent effet immédiatement. Après une période de croissance au cours des dernières années, la société souhaitait faire évoluer son identité visuelle afin qu'elle représente mieux son leadership en lien avec ses opérations à distance depuis près de 20 ans et son offre de service de consultation en opérations d'entreprise en infonuagique.

"Avant de lancer cette initiative, Nubik avait déjà une culture bien ancrée autour de la confiance. Nous savions donc que le changement d'image devait s'y rattacher. Nous avons la chance d'avoir une équipe de direction très ouverte qui nous a permis de faire participer plus de 100 employés à une démarche visant à définir la marque Nubik. Avec nos départements opérationnels et commerciaux déjà bien rodés, nous disposons maintenant d'un nouveau pilier stratégique solide arrimé à nos valeurs, afin de pouvoir mobiliser, engager et motiver l'équipe pour les années à venir."

- Bruno Lalonde, Directeur Marketing, Nubik

Comptant deux décennies d'opérations 100% à distance, la marque de Nubik devait soutenir l'équipe dans la transmission de leur savoir-faire en opérations sur des plateformes en infonuagique ainsi que leur expérience en travail à distance.

"Nubik est bien connu dans l'écosystème Salesforce. Après avoir mené à bien des milliers de projets, nous voulions nous assurer que notre image était conforme à notre vision et ainsi, construire une organisation qui inspire et facilite une croissance responsable. Notre objectif, avec ce changement de marque, est de mobiliser à la fois les entreprises visionnaires qui nous font confiance pour leurs projets de transformation numérique, et les professionnels hautement qualifiés de notre équipe qui comptent sur nous pour les accompagner dans leur parcours et leurs décisions de carrière. Je suis convaincu que ce changement de marque permettra d'atteindre cet objectif."

-Camil Bourbeau, Vice-Président Exécutif Commercialisation, Nubik

À PROPOS DE NUBIK

Nubik est le seul partenaire d'implantation Salesforce en Amérique du Nord qui possède une connaissance et une expérience approfondies des ERP FinancialForce et Rootstock. Les services d'implémentation comprennent notamment: Salesforce Sales Cloud, Service Cloud, Field Service, B2B Commerce, Revenue Cloud (CPQ + Billing), Experience Cloud, Manufacturing Cloud, Financial Services Cloud, Mulesoft, Pardot, Rootstock ERP et FinancialForce ERP.

