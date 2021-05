Réforme des Lois sur le statut de l'artiste - Des engagements qui rassurent le secteur culturel





MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'APASQ, l'AQAD, l'ARRQ, la FNCC-CSN, la GMMQ, la SARTEC, TRACE, l'UDA et l'UNEQ saluent l'engagement des parlementaires de l'Assemblée nationale qui ont adopté aujourd'hui à l'unanimité la motion reconnaissant que les artistes ont été durement touchés par la pandémie et que leur travail exceptionnel doit être mieux encadré par une réforme en profondeur des Lois sur le statut de l'artiste.

Constatant jour après jour, données concrètes à l'appui, que les deux lois actuelles ne parviennent pas à améliorer les conditions socio-économiques des artistes -- alors que c'est leur raison d'être -- les organisations réclament une révision majeure de ces lois depuis plusieurs décennies et ont déposé au ministère des Communications et de la Culture des mémoires détaillés allant tous dans ce sens, en février dernier.

La pandémie ayant subitement aggravé une situation déjà extrêmement précaire pour les artistes, créateurs et professionnels de la culture, il y a, plus que jamais, urgence d'agir afin d'assurer la pérennité de notre culture et de permettre à celles et ceux qui lui donnent une âme de gagner leur vie adéquatement. Ainsi, nous sommes rassurés par les déclarations de la ministre Nathalie Roy qui s'est engagée, encore aujourd'hui, à respecter les promesses de son gouvernement de déposer un projet de loi et de régler cet enjeu durant son mandat actuel.

En cette matière, notre regroupement, qui représente quelque 26?000 membres, réitère sans réserve son entière collaboration afin de mener à bien cette réforme essentielle dès maintenant. Les Lois sur le statut de l'artiste ont été conçues pour les artistes, qui sont les mieux placés pour connaître leurs réalités et leurs besoins.

Nous sommes impatients de discuter avec la ministre Roy afin d'accélérer les travaux de son ministère, malgré la pandémie, pour aboutir à un dépôt de son projet de loi dès la rentrée de l'Assemblée nationale l'automne prochain, et nous comptons sur l'appui de tous les députés afin qu'une nouvelle loi soit promulguée avant les prochaines élections.

