Déclaration de la ministre Bennett à l'occasion de la Journée de la robe rouge, la Journée nationale de sensibilisation aux femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées





Ligne de soutien pour les personnes touchées par les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues ou assassinées

Pour obtenir de l'aide émotionnelle immédiate, composez le 1-844-413-6649. Vous pouvez également avoir accès à des services de soutien en santé à long terme comme des services de counseling en santé mentale, du soutien affectif communautaire et des services culturels, ainsi qu'à certains frais de déplacement pour voir des aînés et des guérisseurs traditionnels.

OTTAWA, ON, le 5 mai 2021 /CNW/ - L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a fait la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de la robe rouge, la Journée nationale de sensibilisation à la situation des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.

« Aujourd'hui, nous sommes de tout coeur avec les familles et les survivants alors que nous pleurons et honorons les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ (lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers, en questionnement, intersexuées et asexuelles plus) autochtones disparues et assassinées. En cette Journée de la robe rouge, nous réfléchissons, nous pleurons et continuons de travailler ensemble pour mettre fin à cette tragédie nationale en cours.

Les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones ont le droit d'être en sécurité dans leurs communautés, où qu'elles vivent. Des décennies d'activisme de la part des familles, des survivants, des peuples autochtones, de la Commission de vérité et réconciliation et de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ont mis en lumière cette tragédie et la nécessité pour nous tous de prendre des mesures pour remédier à la douleur et à l'injustice. Le rapport final de l'Enquête nationale recommandait des mesures pour mettre fin à la violence au moyen de changements systémiques, substantiels et transformateurs.

Le passé colonial du Canada a eu des répercussions durables et négatives sur les communautés autochtones. L'histoire du Canada, de même que le sexisme, le capacitisme, le racisme, l'homophobie et la transphobie, ainsi que les actions et l'inaction des gouvernements précédents, ont créé de la discrimination systémique et des iniquités qui doivent être corrigées pour que les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones soient en sécurité où qu'elles vivent.

Depuis des décennies, les familles, les survivants et les communautés réclament justice, guérison et mesures concrètes pour mettre fin à cette tragédie. L'Enquête nationale a demandé à tous les gouvernements - fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones - de travailler ensemble pour élaborer un plan d'action national efficace et responsable. Nous sommes vraiment inspirés par le travail accompli auprès des familles, des survivants et de plus de 100 femmes et personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones dans le cadre de l'élaboration des composantes régionales, Premières Nations, Inuits, Métis, urbaines, Deux Esprit+ et données de ce plan pancanadien.

Il reste beaucoup à faire pour mettre fin à la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Aujourd'hui, nous encourageons tous les Canadiens à porter du rouge pour rendre hommage à toutes les vies perdues et celles dont la vie a été changée à jamais par la violence envers les femmes, les filles et la communauté 2ELGBTQQIA+ autochtones, et pour soutenir les familles et les survivants. Veuillez lire ou relire le document Réclamer notre pouvoir et les appels à la justice afin de sensibiliser la population, d'élargir votre compréhension et d'agir. Le gouvernement du Canada et ses partenaires autochtones, provinciaux et territoriaux sont déterminés à collaborer pour mettre fin à cette tragédie. »

Budget 2021 : Des communautés autochtones fortes

