La ministre Bibeau lance un programme visant à créer 2 000 emplois pour les jeunes dans le secteur agricole





OTTAWA, ON, le 5 mai 2021 /CNW/ - Agriculture et Agroalimentaire Canada

Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et Francis Drouin, député de Glengarry-Prescott-Russell, ont tenu une activité virtuelle pour annoncer un investissement pouvant atteindre 21,4 millions de dollars qui vise à bonifier le Programme d'emploi et de compétences des jeunes (PECJ) et à financer environ 2 000 nouveaux emplois pour les jeunes dans le secteur agricole. Lors de cette activité, la ministre et le député étaient accompagnés de Justin Williams, président de la Table pancanadienne de la relève agricole, et de représentants de trois anciens participants du programme, soit la Cropthorne Farm Ltd. de Delta (Colombie-Britannique), Kasko Cattle Co. de Coaldale (Alberta) et Les Fruits du Poirier de St-Eugène (Ontario).

Le PECJ a pour objectif de soutenir les employeurs du secteur agroalimentaire et d'offrir aux jeunes Canadiens âgés de 15 à 30 ans une expérience professionnelle en agriculture qui pourrait mener à une carrière dans le secteur. En 2020, le gouvernement du Canada a investi 9,2 millions de dollars dans le PECJ, ce qui a permis de financer près de 1 000 emplois. L'investissement de cette année représente plus du double des fonds alloués l'an dernier.

Les demandeurs admissibles comprennent les producteurs, les agroentreprises, les associations sectorielles, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les organisations autochtones et les installations de recherche. Le soutien offert peut couvrir la période du 15 avril 2021 au 31 mars 2022. Les demandes dans le cadre du PECJ peuvent maintenant être présentées, et les formulaires se trouvent sur la page Web du Programme. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez envoyer un courriel à l'adresse aafc.yesp-pecj.aac@canada.ca ou composer le 1-866-452-5558.

Les jeunes ont été parmi les plus durement et rapidement touchés lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé; c'est le groupe d'âge qui a essuyé le plus grand nombre de pertes d'emploi. Parallèlement, depuis le début de la pandémie, il est plus difficile pour le secteur agricole d'avoir accès à de la main-d'oeuvre. En favorisant l'emploi des jeunes dans le secteur de l'agriculture, le gouvernement du Canada assure la résilience de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et s'assure que le secteur demeure vigoureux.

Citations

« En doublant l'offre de notre programme d'emplois pour les jeunes, nous permettons à des milliers de jeunes de vivre des expériences enrichissantes qui pourraient les mener à faire carrière en agriculture. Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, cette bonification va aussi permettre à de nombreux employeurs de combler des postes vacants. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Aujourd'hui plus que jamais, les jeunes Canadiens ont besoin de soutien pour lancer leur carrière. Grâce au Programme d'emploi et de compétences des jeunes, le gouvernement du Canada aide davantage de jeunes à découvrir les possibilités infinies qu'offrent les carrières en agriculture, tout en renforçant le secteur, qui est d'une importance cruciale pour les collectivités rurales de l'ensemble du Canada. »

- Francis Drouin, député de Glengarry-Prescott-Russell

« Le Programme d'emploi et de compétences des jeunes aide à atténuer certains des problèmes de main-d'oeuvre urgents auxquels est confronté le secteur agricole canadien et permet aux jeunes d'avoir un contact avec notre industrie alors que ce contact devient de plus en plus rare. Nous espérons que les programmes comme celui-ci contribueront à former la prochaine génération d'agriculteurs canadiens et feront en sorte que les jeunes générations envisagent le secteur agricole canadien comme perspective de carrière. »

- Justin Williams, président, La Table pancanadienne de la relève agricole

« Le PECJ a été un programme facile à utiliser. Nous avons aimé le fait qu'il nous ait aidés à embaucher un jeune et qu'il lui permette de découvrir quelques-unes des possibilités qu'offre le secteur de l'agriculture. »

- Ryan Kasko, directeur général, Kasko Cattle Co Ltd.

« Les deux dernières années, nous avons participé au programme d'emploi et de compétences des jeunes. Le programme est assez bien adapté à la réalité et n'est pas trop compliqué. Ça nous a aidé à obtenir deux jeunes qui avaient de l'intérêt en agriculture. »

- Robert Poirier, propriétaire, Les fruits du Poirier

Faits en bref

Dans son budget de 2021, le gouvernement propose d ' investir 5,7 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années dans le but d ' aider les jeunes Canadiens, y compris ceux des ménages à faible revenu, à poursuivre et à terminer leurs études, d ' accorder un allégement supplémentaire de la dette d ' études aux jeunes diplômés et de créer de nouvelles possibilités d ' emploi et d ' acquisition de compétences liées à l ' emploi.

investir 5,7 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années dans le but d aider les jeunes Canadiens, y compris ceux des ménages à faible revenu, à poursuivre et à terminer leurs études, d accorder un allégement supplémentaire de la dette d études aux jeunes diplômés et de créer de nouvelles possibilités d emploi et d acquisition de compétences liées à l emploi. Le Programme d ' emploi et de compétences des jeunes (PECJ) verse aux employeurs qui embauchent des jeunes pour des emplois agricoles un soutien qui représente au plus 50 % des coûts salariaux, jusqu'à concurrence de 14 000 $. Les candidats autochtones et ceux qui embauchent des jeunes qui font à des obstacles sont admissibles à un financement pouvant atteindre 80 % du total de leurs coûts admissibles, jusqu'à concurrence de 14 000 $.

emploi et de compétences des jeunes (PECJ) verse aux employeurs qui embauchent des jeunes pour des emplois agricoles un soutien qui représente au plus 50 % des coûts salariaux, jusqu'à concurrence de 14 000 $. Les candidats autochtones et ceux qui embauchent des jeunes qui font à des obstacles sont admissibles à un financement pouvant atteindre 80 % du total de leurs coûts admissibles, jusqu'à concurrence de 14 000 $. Le PECJ couvre la totalité des coûts de réinstallation jusqu ' à concurrence de 5 000 $ si le jeune employé doit se réinstaller pour occuper le poste.

à concurrence de 5 000 $ si le jeune employé doit se réinstaller pour occuper le poste. Le PECJ fait partie de la Stratégie emploi et compétences jeunesse du gouvernement du Canada , une initiative horizontale dirigée par Emploi et Développement social Canada à laquelle participent 11 ministères et organismes fédéraux.

Liens supplémentaires

