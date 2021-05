Nouvel investissement majeur en habitation - Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ajoutent 100 M$ pour rénover plus de 500 logements d'habitations à loyer modique à Montréal





QUÉBEC, le 5 mai 2021 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation , Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Soraya Martinez Ferrada, députée de Hochelaga, et Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal, ont annoncé que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada accordaient un montant additionnel de 100 M$ à l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) pour rénover 517 logements d'habitations à loyer modique (HLM) dont plusieurs sont barricadés.

Selon l'étendue des rénovations à effectuer dans les différents bâtiments, les travaux s'échelonneraient sur une période de 3 ans, sur la base d'une planification à être établie par l'OMHM. Les ménages touchés par ces travaux seront informés au cours des prochaines semaines de la suite des événements. Un accompagnement personnalisé leur sera offert par l'OMHM.

Cette annonce découle de l'Entente Canada-Québec sur le logement conclue en octobre 2020 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec. Elle sera suivie d'autres initiatives tout aussi importantes pour les Québécoises et les Québécois de toutes les régions.

Il est à noter que la Société d'habitation du Québec et la Société canadienne d'hypothèques et de logement alloueront également une subvention de 75 M$ en 2021 à l'OMHM pour financer des travaux de rénovation sur d'autres HLM situés sur son territoire.

« Depuis plusieurs années, des logements sont placardés dans des HLM. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse d'annoncer que ce sont 517 logements qui seront rénovés, que ce sont 517 ménages montréalais qui pourront habiter, dans les prochains mois, des logements rénovés, grâce à un investissement de 100 M$. L'annonce d'aujourd'hui est majeure et s'inscrit dans notre vision en habitation. Il faut augmenter rapidement l'offre de logements et prendre soin du parc locatif existant et nous continuerons à poser des actions concrètes pour y arriver. Je suis très sensible à la situation actuelle et soyez assurés que nous sommes là pour soutenir les Québécois dans le besoin. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Tous les Québécois méritent un chez-soi sur et abordable. Ce financement soutiendra environ 500 familles montréalaises en offrant des logements sûrs et abordables et permettra de dynamiser l'économie locale. Par la même occasion, nous améliorons la qualité de vie de ceux qui en ont le plus besoin. »

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Le gouvernement est soucieux d'augmenter l'offre de logements dans la région de Montréal et il ne ménage aucun effort pour le faire. Je salue cette initiative qui rendra habitables des milieux de vie qui avaient été laissés à l'abandon depuis plusieurs années. Cet investissement améliorera la qualité de vie des futurs résidents de ces HLM et réhabilitera une partie du patrimoine immobilier de la ville de Montréal. Nous pouvons être fiers de cette annonce. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les familles connaissent trop bien la situation du logement de Montréal. Pour s'attaquer à cette pénurie, tous les ordres de gouvernement doivent jouer un rôle. L'annonce d'aujourd'hui montre ce qu'il est possible de faire lorsque tous les acteurs s'engagent à travailler ensemble. Avec cet investissement, ce sont 500 familles de Montréal qui disposeront d'un chez-soi amélioré, sécuritaire et abordable. »

Soraya Martinez Ferrada, députée de Hochelaga

«?L'habitation est une priorité pour notre administration. Depuis de nombreuses années, les besoins en matière de logements sociaux et abordables sont grands à Montréal. La pandémie est venue les exacerber. L'investissement de 100 M$ qui permettra de rénover plus de 500 logements d'habitations à loyer modique, qui profiteront à autant de ménages montréalais dans le besoin, est donc une très bonne nouvelle. Je salue l'apport des gouvernements du Canada et du Québec, qui s'impliquent aux côtés de la Ville de Montréal et de nos partenaires pour faire de l'habitation un dossier absolument incontournable. Notre administration continuera de travailler pour améliorer l'accès à des logements de qualité, qui répondent aux besoins des Montréalaises et des Montréalais et à leur budget. »

Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal

« Je suis contente de constater que le récent appel à un réinvestissement en travaux majeurs de l'OMHM et des représentants des locataires a été entendu. Ce montant additionnel investi dans la rénovation du parc de HLM permettra notamment de remettre en état et en location un bon nombre de logements barricadés et ce, au plus grand bénéfice des Montréalaises et des Montréalais qui attendent depuis plusieurs années un logement subventionné. Dans les prochaines semaines, nous prioriserons également des bâtiments occupés qui seront aussi rénovés et informerons en priorité les résidents concernés de la bonne nouvelle. »

Danielle Cécile, directrice générale de l'Office municipal d'habitation de Montréal

En incluant le plus récent budget, le gouvernement du Québec cumule des investissements de plus de 660 M$ sur une période de trois ans pour réaliser des projets d'habitation promis sans jamais être livrés. S'ajoutent aussi 70 M$ annoncés lors du récent budget pour 500 nouveaux logements et 50 M$ alloués aux municipalités pour faire progresser des projets stagnants.

Dans la dernière année, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont également conclu des ententes marquantes pour la construction de logements au Québec, comme l' Entente Canada-Québec sur le logement et une concernant l' Initiative pour la création rapide de logements.

et le gouvernement du Québec ont également conclu des ententes marquantes pour la construction de logements au Québec, comme l' sur le logement et une concernant l' logements. La décision de barricader un HLM sur le territoire de Montréal est habituellement prise par l'Office municipal d'habitation de Montréal en collaboration avec la Santé publique. Cette décision est prise pour des motifs de santé et de sécurité des locataires lorsqu'on observe des problèmes de structure ou, notamment, de contamination fongique.

