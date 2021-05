Rapport annuel 2020 d'exo : une année de défis et d'adaptation





MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - Exo rend aujourd'hui public son rapport annuel 2020. L'année dernière s'est déroulée sous le signe de l'adaptabilité et de la proactivité alors que les équipes d'exo ont dû réagir rapidement et successivement aux blocus ferroviaires sur les lignes exo4 Candiac et exo3 Mont-Saint-Hilaire, puis à la pandémie de COVID-19.

Dès le 23 mars, l'offre de services a été ajustée en tenant compte de l'achalandage observé et de la nécessité de maintenir un niveau de service adéquat et une distanciation physique sur l'ensemble du réseau. Malgré ces défis, exo a présenté un taux de livraison de service de 99,79 % pour les autobus et un taux de ponctualité de 96,1 % pour les trains, tous deux excellents. Dans un souci de responsabilité financière, l'organisation a également mis en place un programme de mobilité interne du personnel pour répondre aux besoins urgents de l'organisation.

«?Du jour au lendemain, nos employés ont dû revoir leurs façons de faire pour gérer le réseau, servir nos clients, mettre en place des mesures sanitaires, assurer le bon déroulement de plusieurs projets d'envergure, et j'en passe. Ils ont fait preuve d'un engagement et d'une résilience exemplaires au cours de la dernière année pour assurer et améliorer la mobilité, et sont déjà à pied d'oeuvre pour préparer l'après-pandémie?», affirme Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

Malgré la crise sanitaire, exo a mené à terme plusieurs projets importants. Voici quelques-unes des principales réalisations d'exo en 2020 :

Inauguration du nouveau pôle de mobilité à la gare Vaudreuil où tous les services sont maintenant regroupés sur un même site.

où tous les services sont maintenant regroupés sur un même site. Construction d'une nouvelle gare à Mirabel , desservie par les trains de la ligne exo2 Saint-Jérôme.

, desservie par les trains de la ligne exo2 Saint-Jérôme. Consultations publiques pour l'élaboration de la refonte du réseau d'autobus dans trois secteurs de la couronne sud, soit Chambly - Richelieu - Carignan , Le Richelain et Roussillon.

- - , Le Richelain et Roussillon. Bonification de l'horaire du service à la clientèle et mise en place d'un numéro de téléphone unique (1?833 allo exo).

Harmonisation des normes de service de transport adapté sur tout le territoire desservi par exo selon les meilleurs pratiques.

De plus, exo a amorcé une grande réflexion sur l'avenir du réseau de train et la manière de le développer. Des analyses plus approfondies seront effectuées au cours des prochaines années afin de rehausser l'efficience et la part modale du train. «?Le réseau de train exo demeure une pièce maîtresse du transport collectif métropolitain et est un vecteur de premier plan du développement urbain responsable. Afin de le consolider en tant qu'épine dorsale du transport collectif sur les axes où il se déploie, nous avons amorcé une grande réflexion sur son avenir et sur la manière de le développer davantage?», déclare Josée Bérubé, présidente du conseil d'administration d'exo.

Le rapport annuel sera présenté au public dans le cadre de la séance publique annuelle du conseil d'administration d'exo du 15 juin prochain. Les détails de la diffusion de la séance seront partagés prochainement.

Pour consulter le Rapport annuel 2020 d'exo, cliquez sur le lien suivant :

https://exo.quebec/Media/Default/pdf/section8/publications/EXO_RA2020.pdf

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, son réseau compte 5 lignes de trains, 242 lignes d'autobus et 61 lignes de taxibus.

