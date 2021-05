HR Path lève 113 millions d'euros et acquiert une société américaine : Whitaker Taylor





PARIS, 5 mai 2021 /PRNewswire/ -- HR Path, membre de la French Tech, vient d'annoncer un financement de 113 millions d'euros auprès des banques françaises, pour accélérer sa croissance et devenir la référence mondiale des ressources humaines.

HR Path, propose une offre d'accompagnement au service de la performance RH des entreprises. Les activités couvrent le conseil en transformation RH, l'implémentation du SIRH ainsi que l'externalisation de la paie (BPO).

Cette nouvelle levée bancaire a été possible grâce aux banques françaises : Société Générale, BNP, Crédit Agricole, Banque Palatine, LCL et Caisse d'Epargne. Son montant s'élève à 113 millions d'euros et donnera à HR Path les moyens de ses ambitions.

HR Path compte en effet étendre sa proposition de valeur dans tous les pays où le groupe est déjà présent comme aux États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne et en Espagne.

HR Path annonce également aujourd'hui l'acquisition de Whitaker-Taylor, une société de conseil en solutions RH, basée à Atlanta, présente aux Etats-Unis et en Europe spécialiste de la solution SAP SuccessFactors et SAP HCM.

« Nous tenons à remercier nos partenaires bancaires, nos conseils Volt Associés et notre fonds d'investissement Andera qui nous ont soutenu dans cette aventure. La transformation RH s'accélère compte tenu des contraintes sanitaires actuelles. Ces derniers mois, les sujets autour du capital humain sont devenus prioritaires : la gestion des talents et l'adaptation aux changements sont de plus en plus critiques et le recours à l'externalisation de la fonction RH et en particulier de la paie augmente. HR Path est en mesure de répondre aux nouveaux enjeux des entreprises en matière de ressources humaines. Cette nouvelle levée de fonds accompagne nos ambitions de développement pour soutenir nos clients actuels et futurs. », déclarent François Boulet et Cyril Courtin, fondateurs de HR Path.

HR Path, acteur expert et engagé des ressources humaines, accompagne les entreprises pour qui le capital humain est au coeur de leur transformation digitale. Advise, Implement & Run sont les 3 leviers du groupe mis au profit de la performance RH des organisations. Créé en 2001 à Paris (France) et fort de ses 1000 talents, HR Path opère pour plus de 1300 clients dans 18 pays. Son chiffre d'affaires s'élève à ce jour à 110 millions d'euros.

