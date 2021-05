Le Collège militaire royal de Saint-Jean sera reconnu comme un établissement d'enseignement universitaire





QUÉBEC, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, a déposé aujourd'hui un projet de loi afin de reconnaître le Collège militaire royal de Saint-Jean comme un établissement d'enseignement universitaire. Ce changement de statut permettra notamment à davantage de militaires de poursuivre leurs études en français et à l'établissement de former davantage d'officiers francophones au sein des Forces armées canadiennes.

Mme McCann a fait cette annonce aujourd'hui en compagnie du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et député de La Peltrie, M. Éric Caire, du ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, et de l'adjoint parlementaire de la ministre de la Culture et des Communications (volet communications) et député de Saint-Jean, M. Louis Lemieux.

Depuis 2019, le Collège militaire royal de Saint-Jean est autorisé à offrir un baccalauréat en études internationales en vertu d'un arrêté ministériel et de sa loi constitutive (Loi sur le Collège militaire royal de Saint-Jean de 1985), mais il n'avait pas le statut officiel d'établissement d'enseignement universitaire. Grâce à l'adoption du projet de loi, le gouvernement du Québec reconnaîtra les diplômes délivrés par l'établissement.

La reconnaissance du collège à titre d'établissement d'enseignement universitaire permettra également à celui-ci :

d'établir de véritables partenariats universitaires en recherche et de participer à des associations universitaires;

d'optimiser ses investissements en ressources professorales à travers le développement de nouveaux programmes;

de faciliter sa planification à long terme, dont celle des acquisitions ou des abonnements pour la bibliothèque;

de se positionner sur un pied d'égalité par rapport au Collège militaire royal du Canada à Kingston en Ontario ;

à Kingston en ; de fournir aux étudiants la preuve d'études requise pour qu'ils puissent toucher leur Régime enregistré d'épargne-études.

Présentement, le collège compte 21 professeurs-chercheurs universitaires et une soixantaine d'étudiants universitaires.

Citations :

« Je suis très heureuse de franchir cette étape pour redonner au Collège militaire royal de Saint-Jean le statut établissement d'enseignement universitaire. Cette reconnaissance permettra aux futurs officiers militaires qui désirent poursuivre leurs études au niveau supérieur de le faire au Québec, et en français. Ce changement représente plusieurs avantages pour le collège, mais également pour l'enseignement supérieur plus globalement, qui bénéficiera de cette diversification du paysage universitaire. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Il s'agit de la réalisation d'une promesse que nous avons faite en 2016. C'est notre devoir d'appuyer nos militaires, et de leur offrir la possibilité d'étudier en français. Nous voulons qu'il y ait davantage d'officiers francophones au sein des Forces armées canadiennes. Le Québec ne devrait pas accepter que des militaires francophones doivent s'exiler dans une autre province pour entreprendre des études universitaires dans l'armée. Étant en contact régulièrement avec les militaires déployés à la base militaire de Valcartier, je me réjouis de cette annonce. »

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et député de La Peltrie

« En tant que militaire moi-même, je suis très heureux que le Collège militaire royal de Saint-Jean redevienne un établissement universitaire reconnu. Avec Kingston, il s'agit des seules institutions militaires universitaires au pays. Ce sont donc non seulement nos officiers québécois, mais des officiers de partout au pays qui pourront se faire former dans un environnement francophone. Nous avons de quoi être fiers. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« Le Collège militaire royal de Saint-Jean est un acteur incontournable de la région et de l'histoire militaire du Québec. C'est ici que les Français ont construit le premier Fort Saint-Jean il y a 350 ans et qu'a vu le jour le Royal 22e Régiment en 1914. Je me réjouis du dépôt de ce projet de loi. Maintenant, nous sommes sur la bonne voie pour une reconnaissance officielle et celle-ci attirera, j'en suis convaincu, davantage de futurs officiers dans notre région. »

Louis Lemieux, député de Saint-Jean

Liens connexes :

Ministère de l'Enseignement supérieur

