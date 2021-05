Le Groupe Adecco nomme John Morgan au poste de président de LHH





Le président actuel de LHH, Ranjit de Sousa, quittera ses fonctions à la fin juin

NEW YORK, 5 mai 2021 /CNW/ - LHH a nommé John Morgan à la présidence de l'entreprise. Son mandat commence le 1er juillet. M. Morgan, qui occupe actuellement les fonctions de directeur de l'exploitation et de chef, Marchés établis, a été responsable de toutes les opérations mondiales du portefeuille de LHH et a dirigé certains contrats de clients parmi les plus importants au cours des 16 dernières années.

Le président actuel, Ranjit de Sousa, a décidé de quitter son poste à la fin juin. M. de Sousa a été promu au poste de président de LHH en 2018, après avoir occupé différents postes de direction au sein de l'entreprise depuis 2005. Au cours de son mandat, LHH a connu une croissance de premier plan dans le secteur, grâce à l'élaboration de nouvelles solutions novatrices pour les entreprises et les particuliers, y compris le lancement en 2019 d'Ezra, une application mobile de coaching qui met les employés en contact avec des mentors professionnels de calibre mondial de LHH de partout dans le monde, et au perfectionnement des meilleurs talents au sein de l'organisation.

« Je suis ravi que John Morgan ait accepté d'assumer la présidence de LHH, a déclaré M. de Sousa. John et moi avons travaillé en étroite collaboration au fil des ans pour offrir de la valeur à nos clients et bâtir et maintenir une culture d'entreprise efficace. Il incarne notre mission et notre but, soit faire bouger les choses et offrir aux gens des occasions de s'épanouir au travail et faire en sorte de construire l'emploi de demain. Grâce au leadership visionnaire de John, ainsi qu`à son rendement exceptionnel qui ont renforcé nos activités en Amérique et dans l'ensemble de nos opérations à l'échelle mondiale, il est prêt à faire passer LHH au niveau supérieur. »

M. Morgan a joué un rôle déterminant dans la transformation numérique de la société et la création d'une culture axée sur l'innovation, tout en contribuant à notre croissance future à grande échelle. En compagnie de M. de Sousa, il a contribué à faire de LHH la filiale la plus performante du Groupe Adecco. Les deux dernières années ont été les meilleures de l'histoire de l'entreprise, comme en témoigne son taux de croissance supérieur à 10 %.

« Au cours des 16 dernières années, John a toujours fait preuve de leadership stratégique et visionnaire, tout en plaçant le client au centre des préoccupations. En tant que leader, il a stimulé l'innovation, atteint et dépassé les objectifs de rentabilité et aidé à mettre sur pied la meilleure organisation mondiale de prestation de services de LHH, qui a aujourd'hui une incidence sur la vie de plus d'un demi-million de candidats chaque année », a affirmé Sergio Picarelli, président de l'unité commerciale de solutions de talents du Groupe Adecco. « Nous tenons également à remercier Ranjit d'avoir bâti une solide équipe de direction, de manière à repositionner LHH selon l'évolution du marché et à stimuler l'innovation et une croissance inégalée sur le marché. Grâce à l'expertise de John, nous continuerons de miser sur les réalisations de LHH et de transformer des carrières grâce à nos solutions de bout en bout. »

M. Morgan, expert-conseil en gestion comptant plus de 20 ans d'expérience en services professionnels, détient un baccalauréat en psychologie et une maîtrise en psychologie industrielle et organisationnelle de l'Université d'État de Montclair, ainsi qu'un certificat du programme d'administration des affaires pour cadres de l'INSEAD. Il vit à North Caldwell (New Jersey) avec son épouse et ses deux enfants.

À propos de LHH

Au sein du marché actuel, les entreprises découvrent la nécessité de se livrer à une introspection pour trouver leurs futurs talents. Chez LHH, nous aidons les entreprises à voir les possibilités offertes par leur personnel. Grâce à des évaluations, au coaching, au relèvement des compétences et à la transition de carrière, les entreprises peuvent tirer parti du potentiel inexploité de leurs propres employés, ce qui engendre des gains de productivité, une amélioration du moral et une plus grande affinité à la marque. LHH est une division du groupe Adecco, chef de file de solutions en ressources humaines. Elle emploie quelque 4 000 mentors et collègues qui travaillent avec plus de 12 000 organisations dans plus de 60 pays partout dans le monde. Nous faisons la différence auprès de tous ceux avec qui nous travaillons, partout dans le monde. Nous possédons l'expertise locale, l'infrastructure mondiale et les technologies de pointe nécessaires pour gérer la complexité des initiatives clés en matière de ressources humaines et les défis associés aux processus de transformation. C'est pourquoi 60 % des entreprises figurant au palmarès Fortune 500 choisissent de travailler avec nous. Pour en savoir plus, consultez le site : www.lhh.com

À propos du Groupe Adecco

Le Groupe Adecco est le leader mondial des solutions de services consultatifs en matière de talents. Nous sommes motivés par un objectif puissant : construire l'emploi de demain pour tous. Et nous rendons possible plus de 3,5 millions de carrières chaque jour. Nous formons, perfectionnons et embauchons des talents dans 57 pays, permettant ainsi aux individus et aux entreprises de favoriser l'avenir du travail. En tant que société du Fortune Global 500, nous prêchons par l'exemple en créant une valeur commune qui alimente les économies et bâtit de meilleures sociétés. Notre culture permet l'autonomisation de nos 30 000 employés. Nous sommes fiers de nous classer régulièrement parmi les meilleurs milieux de travail au monde.

Le siège social du Groupe Adecco est situé à Zurich, en Suisse (ISIN: CH0012138605), et la société est cotée à la bourse suisse SIX Swiss Exchange (ADEN). Le Groupe est propulsé par trois unités commerciales mondiales : Adecco, Talent Solutions et Modis.

