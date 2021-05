Invitation aux médias - Rencontre de presse : Un tableau Cité Mémoire dans le Vieux-Pointe-aux-Trembles





MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les médias sont conviés à une rencontre de presse virtuelle portant sur le développement et la diffusion d'un tableau Cité Mémoire sur la place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles, dans l'arrondissement de Rivière-des Prairies-Pointe-aux-Trembles.

Date : Jeudi 6 mai 2021

Heure : 14 h 30

Lien de connexion pour participer à la rencontre :

(une période de questions pour les journalistes est prévue après la présentation) : https://meet.google.com/cue-jynv-haj?authuser=0

Pour vous joindre à la rencontre par téléphone :

1 450-877-9280 NIP : ?100 653 971#

L'événement, qui sera aussi diffusé en direct sur la chaîne YouTube de l'arrondissement pour les organismes et partenaires, se tiendra en présence de madame Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement, ainsi que des membres du conseil d'arrondissement. Ils seront accompagnés par messieurs Martin Laviolette, directeur général et producteur délégué, et Michel Lemieux, artiste, de l'organisme Montréal en Histoires.

Si vous éprouvez des problèmes de connexion, vous pouvez écrire à brigitte.desjardins@montreal.ca .

