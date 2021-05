Dévoilement de la liste des 25 artistes mis en nomination pour le prix Sobey pour les arts 2021 à travers le Canada





OTTAWA, ON, le 5 mai 2021 /CNW/ - La Fondation Sobey pour les arts et le Musée des beaux-arts du Canada sont heureux d'annoncer les vingt-cinq artistes de la liste préliminaire du Prix Sobey pour les arts 2021. Reconnu internationalement comme l'un des fonds privés les plus généreux pour les artistes contemporains en arts visuels, le Prix vise à encourager la carrière d'artistes canadiens émergents de tous âges grâce à un soutien financier, une exposition illustrant la pratique des cinq artistes finalistes de même qu'une reconnaissance nationale et internationale.

«?Au nom de la Fondation Sobey pour les arts, je félicite les vingt-cinq artistes de la liste préliminaire du Prix Sobey pour les arts 2021. Cette année, le Prix de la liste préliminaire a été porté à 10?000 $ par artiste mis en nomination afin que chacun d'entre eux reçoive un soutien financier significatif pour soutenir sa pratique -- ce qui porte la valeur globale du prix à 400?000 $?», a déclaré Rob Sobey, président de la Fondation Sobey pour les arts. «?Le nombre sans précédent d'artistes inscrits pour la première fois sur la liste préliminaire témoigne de l'engagement de la Fondation Sobey pour les arts de mettre en valeur de nouvelles voix. Je suis heureux de voir un tel éventail d'artistes émergents d'un océan à l'autre. Merci aux membres du jury; leur processus a été réfléchi et leur optimisme pour l'avenir est palpable dans la liste préliminaire. Nous avons hâte de célébrer ces artistes exceptionnels et à l'art contemporain pour tout ce qu'il apporte à la société.?»

«?Le Prix Sobey pour les arts célèbre l'importance de l'art contemporain dans la vie quotidienne?», a souligné Sasha Suda, directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada. «?Pour ma première année en tant que présidente du jury, je suis ravie du nombre record de mises en candidatures, dont beaucoup proviennent de l'extérieur des grands centres urbains que nous associons souvent au monde de l'art. Je ne pourrais pas être plus fière des échanges survenus autour de la table du jury et du travail acharné de chaque juré. Par-dessus tout, ce fut un privilège extraordinaire de découvrir les oeuvres d'art extraordinaires réalisées d'un océan à l'autre.?»

Les 25 artistes visuels émergents de la liste préliminaire pour le Prix Sobey pour les arts 2021, issus des cinq régions du Canada, sont :

Atlantique

Carrie Allison

Rémi Belliveau

Glenn Gear

Meagan Musseau

Lou Sheppard

Québec

Guillaume Adjutor Provost

Lorna Bauer

Dayna Danger

Sheena Hoszko

Walter Scott

Ontario

Parastoo Anoushahpour, Faraz Anoushahpour, Ryan Ferko

Jawa El Khash

Tanya Lukin Linklater

Esmaa Mohamoud

Rajni Perera

Prairies et le Nord

Alana Bartol

Maureen Gruben

Andrea Oliver Roberts

Laakkuluk Williamson-Bathory

Nic Wilson

Côte Ouest et le Yukon

Gabi Dao

Sharona Franklin

Julian Yi-Zhong Hou

Emily Neufeld

Anne Riley and T'uy't'annat-Cease Wyss

La structure d'attribution de 2021 est la suivante :

100?000 $ au grand gagnant

25?000 $ à chacun des quatre autres finalistes

10?000 $ chacun des 20 finalistes de la liste préliminaire

Les cinq artistes finalistes feront l'objet d'une exposition au Musée des beaux-arts du Canada à l'automne 2021. Un jury indépendant composé de conservateurs de cinq régions (Canada Atlantique, Québec, Ontario, Prairies et Nord, et Côte Ouest et Yukon), ainsi que de deux jurés internationaux, a supervisé le processus de sélection de la liste longue et continuera de participer aux autres étapes de délibération.

Le Prix Sobey pour les arts, qui en est à sa vingtième année, est administré conjointement par la Fondation Sobey pour les arts et le Musée des beaux-arts du Canada. Décerné chaque année, le prix met en lumière plusieurs des artistes émergents les plus passionnants du pays. Le nom du grand gagnant du Prix Sobey pour les arts 2021 sera annoncé à l'automne 2021.

Pour davantage d'information et pour consulter les biographies des artistes, veuillez visiter ce site du Musée des beaux-arts du Canada : https://www.beaux-arts.ca/a-laffiche/prix-sobey-pour-les-arts

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

Communiqué envoyé le 5 mai 2021 à 10:30 et diffusé par :