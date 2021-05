Canadian Geographic nomme Matt LeMay à titre de premier cinéaste en résidence





OTTAWA, ON, le 5 mai 2021 /CNW/ - La photographie et la narration exceptionnelles ont été au coeur de Canadian Geographic au cours de son histoire de 91 ans. Aujourd'hui, Canadian Geographic annonce fièrement sa plus récente incursion dans la sphère des films et des documentaires en nommant Matt LeMay en tant que premier cinéaste en résidence.

LeMay est un réalisateur métis primé, originaire de Pembrooke (Ontario). Il a canalisé sa passion pour les questions sociales qui se répercutent sur les collectivités des Premières nations et des Métis dans des documentaires qui valorisent le pouvoir de la narration autochtone et l'importance de protéger notre environnement naturel. La narration captivante et l'innovation de LeMay dans le champ de documentaires éducatifs font de lui le choix idéal pour combler ce nouveau rôle prestigieux.

« Depuis plus d'une décennie, j'ai eu le privilège d'utiliser le film comme moyen de raconter et de transmettre des histoires particulièrement axées sur la réconciliation et l'environnement, soutient LeMay. Je suis reconnaissant d'avoir été choisi à titre de premier cinéaste en résidence de Canadian Geographic, et je crois que ce nouveau partenariat et cette plateforme représentent une occasion unique d'amplifier les nombreuses voix, histoires et cultures autochtones. »

Le Programme de cinéaste en résidence souligne le cinéma et les documentaires convaincants d'excellence qui célèbrent et explorent la géographie, les habitants et la faune du pays pour enrichir les connaissances du Canada pour les Canadiens et le monde.

Au sujet de la Société géographique royale du Canada

Diffuseur de la revue Canadian Geographic, la SGRC se consacre à la transmission de connaissances plus vastes sur le Canada, sur ses habitants et ses lieux, sur son patrimoine naturel et culturel et sur ses défis environnementaux, sociaux et économiques, et à la promotion d'une appréciation approfondie de ceux-ci. La Société est l'un des organismes éducatifs à but non lucratif les plus importants au Canada, comprenant plus de 25 000 membres de partout au pays. La SGRC est financée principalement par les frais d'adhésion et les dons. Le Conseil des gouverneurs de la Société et ses comités de programmes sont composés entièrement de bénévoles.

