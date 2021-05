Le Canada sensibilise les gens aux véhicules zéro émission au Québec





LAVAL, QC, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada contribue à bâtir un avenir énergétique à faibles émissions pour stimuler l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir le secteur des ressources naturelles.

La députée de Vimy, Annie Koutrakis, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi d'un montant cumulatif de 100 000 $ à deux organisations pour la réalisation de campagnes de sensibilisation aux véhicules à émission zéro (VEZ) qui aideront les Canadiens à faire des choix éclairés au moment d'acheter leur prochain véhicule.

La Fondation québécoise d'éducation en sécurité routière recevra une somme de 50 000 $ pour financer une campagne qui s'adressera aux nouveaux conducteurs. Cette campagne permettra de fournir aux jeunes Québécois des renseignements sur la conduite écoresponsable et les avantages associés aux véhicules électriques (VE).

Recharge Véhicule Électrique recevra elle aussi une somme de 50 000 $ pour financer une campagne qui s'adressera aux Canadiens habitant dans des immeubles multirésidentiels. Cette campagne permettra de fournir aux résidents les outils et l'information dont ils ont besoin pour préparer leurs immeubles à l'arrivée des véhicules électriques.

Ressources naturelles Canada finance les deux projets par le biais de l'Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro, qui appuie l'ambitieux objectif du gouvernement de faire en sorte qu'à compter de 2040 tous les véhicules de promenade vendus au Canada soient des VEZ.

Le gouvernement a investi plus de 600 millions de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles, notamment par la création d'un réseau pancanadien de recharge rapide et par l'installation de stations de recharge locales près des lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. Ces fonds soutiennent l'installation de stations de gaz naturel le long des principaux corridors de fret, l'installation de stations d'hydrogène dans les centres métropolitains, la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération et l'élaboration de codes et de normes connexes. Enfin, l'achat d'un VE est entièrement déductible d'impôt pour les entreprises et permet aux consommateurs canadiens d'obtenir jusqu'à 5?000 $ en remise du gouvernement.

Ces mesures viennent compléter le plan climatique renforcé du Canada intitulé Un environnement sain et une économie saine, qui accélérera davantage l'adoption des VEZ par l'octroi d'un supplément de 150 millions de dollars pour des infrastructures pour VEZ et d'un supplément de 287 millions de dollars pour des incitatifs qui encourageront les Canadiens à acheter des VEZ.

Le gouvernement continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois dans la classe moyenne et d'un avenir sobre en carbone, qui aideront le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

«?Les Canadiens veulent des moyens plus écologiques pour se rendre à la destination de leur choix, et nous les leur donnons. C'est la voie à suivre pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.?»

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« En rendant les véhicules électriques plus abordables et en facilitant l'accès aux infrastructures de recharge et à de l'information fiable, nous permettons aux Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre. »

Annie Koutrakis

Députée de Vimy

« La Fondation est fière d'avoir sensibilisé plus de 200 000 jeunes à l'électromobilité avec sa campagne de capsules humoristiques, notamment grâce à l'investissement de Ressources naturelles Canada. »

Yves Georges

Vice-président, Grands projets, Fondation québécoise d'éducation en sécurité routière

« Grâce à l'appui de Ressources naturelles Canada, Murbly a produit un guide d'accompagnement pour faciliter l'implantation de bornes de recharge électrique pour les immeubles multirésidentiels. Le guide de Murbly est disponible à la grandeur du Canada et adapté selon les différentes régions. »

Marie-Pier Corbeil

Cofondatrice de Murbly, une plateforme de Recharge Véhicule Électrique

