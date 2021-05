Collectivités résilientes et sobres en carbone - Québec verse 800 000 $ à l'organisme Vivre en Ville pour qu'il documente et diffuse les meilleures pratiques du monde municipal





QUÉBEC, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 800 000 $ à l'organisme Vivre en Ville pour qu'il réalise un projet à grand déploiement visant à inspirer, mobiliser et outiller les municipalités dans leur lutte contre les changements climatiques. Fondé sur un vaste chantier de collecte d'information, ce projet favorisera le partage d'expériences et le transfert des connaissances liées aux approches les plus prometteuses du monde municipal, en particulier les projets découlant du programme gouvernemental Climat municipalités - Phase 2.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette.

Grâce au projet « Pour des municipalités sobres en carbone et résilientes : multiplier les initiatives prometteuses, de l'échelle du bâtiment à celle de l'agglomération », les acteurs municipaux pourront s'appuyer sur des stratégies concrètes et sur des outils adaptés aux défis, enjeux et moyens qui leur sont propres. L'information leur sera notamment communiquée par le biais d'activités régionales, de forums publics, de comités et de webinaires.

Les municipalités pourront ainsi s'inspirer d'initiatives basées sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), telles que la densification urbaine, le développement d'une économie circulaire, l'implantation d'une offre de transport collectif et l'aménagement favorable aux déplacements actifs. Elles pourront également s'appuyer sur des pratiques éprouvées d'adaptation aux changements climatiques comme le verdissement des milieux urbains, la protection des milieux naturels et l'amélioration de la gestion des eaux pluviales.

Le financement de ce projet provient d'une enveloppe budgétaire conservée en marge du programme Climat municipalités - Phase 2 pour soutenir des activités complémentaires de partage de connaissances et de bonnes pratiques entre les municipalités.

« De belles et inspirantes initiatives municipales ont déjà été soutenues en matière de réduction de gaz à effet de serre et d'adaptation aux changements climatiques grâce au programme Climat municipalités - Phase 2. Avec le Plan pour une économie verte 2030, nous continuerons de soutenir et d'encourager l'intégration de la lutte contre les changements climatiques dans les pratiques des municipalités. Nous souhaitons leur donner les moyens de leurs ambitions pour qu'elles participent pleinement à l'action climatique et qu'elles concrétisent leur vision et leur leadership. En partageant et en promouvant les projets réalisés dont l'impact positif se révèle déjà majeur, nous souhaitons appuyer plus que jamais la naissance et la reproduction de ces bons coups. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« L'aménagement de notre territoire doit se trouver au coeur de nos actions pour faire face aux nouvelles réalités climatiques. Notre conversation nationale sur l'urbanisme et l'aménagement des territoires permettra d'ailleurs au Québec de se doter d'une première stratégie nationale en ce sens. Aujourd'hui, avec ce soutien de 800 000 $, Vivre en Ville pourra contribuer à donner vie à de meilleures pratiques en matière de développement de milieux résilients et accueillants. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Vivre en Ville contribuera avec engagement à l'action climatique gouvernementale. Qu'il s'agisse de réduction des émissions ou d'adaptation au climat futur, le mode de développement des collectivités est au coeur de la lutte contre les changements climatiques, et le monde municipal en est un acteur de première ligne. Avec le projet "Pour des municipalités sobres en carbone et résilientes", Vivre en Ville fera rayonner les initiatives québécoises et outillera les municipalités pour améliorer la qualité de vie de la population tout en agissant face à l'urgence climatique. »

Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville

Le projet « Pour des municipalités sobres en carbone et résilientes » est une initiative de Vivre en Ville, une organisation d'intérêt public qui contribue, partout au Québec, au développement de collectivités viables, tant à l'échelle du bâtiment qu'à celles de la rue, du quartier et de l'agglomération.

Les activités du projet s'échelonneront sur 29 mois, d'avril 2021 à août 2023.

Elles seront réparties en deux volets :

Identification et documentation des initiatives novatrices et structurantes d'ici et d'ailleurs en aménagement du territoire et en urbanisme;



Partage des connaissances sur les meilleures pratiques pour inspirer les acteurs municipaux et transfert d'expertise pour favoriser la reproduction des initiatives les plus prometteuses.

Quatre axes thématiques permettront de répondre à l'éventail de besoins liés à la réduction des GES et à l'adaptation aux changements climatiques : occupation du territoire, politiques publiques et outils municipaux, mobilité durable et villes actives, urbanisation optimale et milieux de vie exemplaires.

Le programme Climat municipalités - Phase 2 a pour objectif de soutenir les municipalités et les collectivités dans leurs initiatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'adaptation aux changements climatiques et d'aménagement durable du territoire.

Pour en savoir davantage sur le programme Climat municipalités - Phase 2?: www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites2/index.htm.

