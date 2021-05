Avis aux médias - Astronautes juniors : Yellowknife et Inuvik gagnantes dans les Territoires du Nord-Ouest





LONGUEUIL, QC, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le 6 mai 2021, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen s'adressera aux élèves de l'école catholique Weledeh et aux jeunes du Club de robotique et d'ingénierie d'Inuvik. Cette école et ce club ont gagné la visite d'un astronaute dans le cadre d'Astronautes juniors. Jeremy Hansen leur racontera son parcours, leur parlera de sa carrière d'astronaute et répondra à leurs questions.

Les représentants des médias sont invités à assister à ces rencontres virtuelles. Pour ceux qui souhaitent recevoir les liens de connexion, prière de contacter le Bureau des relations avec les médias à asc.medias-media.csa@canada.ca.

Les échanges se feront en anglais.

Date : Jeudi 6 mai 2021



Heure : 9 h (HR)

Élèves de l'école catholique Weledeh de Yellowknife





10 h (HR)

Jeunes du Club de robotique et d'ingénierie d'Inuvik



Quoi : Présentation et période de questions de Jeremy Hansen, astronaute de l'Agence spatiale canadienne

