Des agents de la GRC patrouillant les eaux viennent en aide à des kayakistes en détresse

WINDSOR, ON, le 5 mai 2021 /CNW/ - Le dimanche 2 mai 2021, en début d'après-midi, deux membres des opérations maritimes de l'Équipe d'intégrité des frontières du Détachement de Windsor de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) effectuaient une patrouille sur la rivière Détroit, près de l'île Peche, lorsqu'ils ont aperçu un homme dans les eaux près d'un kayak chaviré et un deuxième homme dans un kayak qui tentait de l'aider. Même s'il faisait chaud, la température de l'eau était de 7,3 °C et l'homme commençait à perdre le contrôle de ses membres. Les agents ont sorti l'homme de 33 ans de l'eau et l'ont conduit dans la cabine de leur bateau afin qu'il puisse se réchauffer. Les deux kayakistes portaient des gilets de sauvetage, ce qui a probablement sauvé la vie de l'homme.

La GRC souhaite utiliser cet incident pour rappeler le rôle essentiel des gilets de sauvetage. L'eau est encore extrêmement froide et, même si la température de l'air est chaude, une personne qui se retrouve en eau froide peut perdre la capacité de nager ou de garder la tête hors de l'eau en quelques minutes. Nous rappelons aux personnes qui s'aventurent sur l'eau d'avoir à leur disposition l'équipement de sécurité nécessaire et approprié, y compris un dispositif de signalisation sonore comme un sifflet.

