OpenGate Capital finalise l'acquisition de l'activité d'agents de surface amphotères auprès de Solvay S.A.

OpenGate Capital, société internationale de capital-investissement, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de l'activité nord-américaine et européenne d'agents de surface amphotères de Solvay (Euronext : SOLB). Dans le cadre de cette transaction, l'entreprise a été renommée Verdant Specialty Solutions (« Verdant »), illustrant un nouveau chapitre d'innovation et de croissance pour la société. Les conditions de l'acquisition n'ont pas été divulguées.

Sous la direction de John Foley, président-directeur général récemment nommé, Verdant va redynamiser sa stratégie commerciale et accélérer sa croissance, tout en continuant de se focaliser sur la sécurité, la conformité et la fiabilité. La société développera son portefeuille de solutions durables destinées aux marchés industriels, des soins personnels, de la maison et de l'hygiène, ainsi qu'aux autres marchés, en menant une stratégie d'acquisition relutive dans les technologies et marchés existants et adjacents. M. Foley est un dirigeant confirmé dans le secteur des produits chimiques spécialisés, qui apporte plus de 30 années d'expérience à Verdant.

Andrew Nikou, fondateur et président-directeur général d'OpenGate Capital, a déclaré : « On constate une augmentation notable de la demande sur les marchés des soins personnels ainsi que de la maison et de l'hygiène, notamment concernant les produits à base naturelle, qui s'est accélérée l'an dernier compte tenu de la pandémie actuelle. En termes de croissance et d'innovation, le potentiel de Verdant et du secteur des produits chimiques rend cette acquisition attrayante. Le recrutement de John Foley en tant que nouveau dirigeant de l'entreprise a fait partie des premières étapes en vue de positionner Verdant sur la voie d'une réussite durable. »

John Foley, président-directeur général de Verdant, a déclaré : « L'expertise opérationnelle approfondie d'OpenGate Capital, ainsi que son approche collaborative, se révéleront déterminantes à l'heure où Verdant continue de créer et délivrer des produits chimiques spécialisés et des agents de surface secondaires de haute qualité, qui répondent aux besoins changeants de nos clients. »

Desservant plus de 100 clients dans 30 pays, Verdant est un important fournisseur pour quelques-unes des marques les plus réputées au monde en matière de soins personnels ainsi que de produits pour la maison et l'hygiène. Verdant entend diversifier davantage sa clientèle en servant un plus grand nombre de petits et moyens fabricants dans un plus large éventail de segments de marché.

L'entreprise compte environ 175 employés répartis dans trois principaux sites de production, situés à University Park, dans l'Illinois, aux États-Unis, à Halifax, au Royaume-Uni, à Genthin, en Allemagne, ainsi que dans une entreprise de travail à façon en Turquie. Le nouveau siège social de Verdant sera basé à Houston, au Texas.

À propos d'OpenGate Capital

OpenGate Capital est une société internationale de capital-investissement spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation d'entreprises pour créer de la nouvelle valeur par le biais d'améliorations opérationnelles, de l'innovation et de la croissance. Fondée en 2005, OpenGate Capital a son siège à Los Angeles, en Californie, et des bureaux européens à Paris, en France. Les professionnels d'OpenGate possèdent les compétences essentielles nécessaires pour acquérir, faire évoluer, gérer, construire et mener sur une plus grande échelle des entreprises performantes. À ce jour, OpenGate Capital, grâce à ses placements de fonds et de legs, a procédé à plus de 30 acquisitions, y compris des démembrements d'entreprise, des rachats d'entreprise par les cadres, ainsi que des situations et des transactions spéciales avec des vendeurs privés en Amérique du Nord et en Europe. Pour en savoir plus sur OpenGate, veuillez consulter www.opengatecapital.com.

À propos de Verdant Specialty Solutions

Verdant est une société internationale de produits chimiques spécialisés, qui promeut le bien-être de tous grâce à la puissance de la science et de la nature. Grâce à un portefeuille croissant de solutions durables, la société est un fournisseur leader d'agents de surface amphotères destinés aux marchés industriels, et aux secteurs des soins personnels, de la maison et de hygiène. Composée de professionnels dévoués, l'équipe internationale de Verdant s'engage en faveur de la qualité, de la sécurité et de la fiabilité. Verdant délivre des solutions de premier ordre, tout en créant de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Le siège social de la société est basé à Houston, au Texas. Rendez-vous sur www.verdantspecialty.com pour en savoir plus.

