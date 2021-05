Un organisme ontarien veut protéger la nature dans les régions les plus exploitées du Canada





TORONTO, 05 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un rapport sommaire intitulé Une solution aux changements climatiques et à la perte de la biodiversité, la Southern Ontario Nature Coalition (SONC) et la Greenbelt Foundation propose des moyens de protéger la nature périurbaine au Canada. Le but : aider le Canada à préserver sa biodiversité, à lutter contre les changements climatiques et à protéger d'importantes aires périurbaines dans le cadre de l'engagement du gouvernement fédéral à protéger 25 % des terres et des eaux du Canada d'ici 2025 en vue d'un objectif de 30 % en 2030. De fait, les solutions avancées par la SONC pour préserver la biodiversité périurbaine et améliorer la résilience climatique à proximité des régions densément peuplées vont contribuer à certaines initiatives fédérales, provinciales et locales.



Parmi les stratégies mises en avant par la SONC : s'inspirer d'un modèle de protection des systèmes naturels dont l'exemplarité est reconnue à l'échelle mondiale, soit celui de la ceinture de verdure de l'Ontario, située au coeur d'importantes zones écologiques au sud de la province. La protection de la nature périurbaine exige l'intervention de multiples entités, compte tenu de la fragmentation des propriétés et de la diversité des intérêts. Le succès dépend du financement ciblé de projets innovants et d'une participation significative des nations et communautés autochtones.

La protection de la nature périurbaine est un réel défi, mais déjà, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont financé l'examen inédit, par la SONC, des moyens de protéger la nature dans le Greater Golden Horseshoe (GGH), soit la région du pays où l'urbanisation croît le plus rapidement. La SONC s'emploie par ailleurs à créer un réseau de protection de la nature périurbaine, suivant une démarche par systèmes (noyaux et corridors) qui tient compte des perspectives autochtones. Cette action est essentielle à la résilience climatique de cette région où vit le quart de la population canadienne, de même qu'à la préservation de la biodiversité et des avantages, sociaux et économiques que procure la nature.

« La pandémie de COVID-19 nous a rappelé l'importance de nous rapprocher de la nature, tant pour notre santé et notre bien-être que pour le bien de nos collectivités. L'accès à des espaces verts occupe une grande place dans notre plan visant à créer un avenir sain, et le rapport sommaire publié aujourd'hui est une étape essentielle en vue de protéger une plus grande superficie de nature dans le sud de l'Ontario et partout au pays » ? L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique.



La nature périurbaine englobe les forêts, les vallées fluviatiles, les terres humides, les prairies, les terres agricoles et autres entités écologiques qui entourent et traversent nos villes. La nature périurbaine du GGH abrite une diversité biologique parmi les plus grandes au Canada, mais aussi plus d'espèces en péril que partout ailleurs en Ontario. En outre, les écosystèmes profitent aux communautés en filtrant l'eau et en les protégeant des inondations. Dans la seule région du GGH, ces services très importants représentent quelque 3,2 milliards $. Toutefois, ces aires sont en butte à des menaces particulières et pourraient disparaître d'ici quelques décennies si elles ne sont pas l'objet d'une action concertée.

« Notre gouvernement est fier d'appuyer la Greenbelt Foundation et ses partenaires, et d'investir dans leur travail de création d'un réseau de protection de la nature périurbaine », souligne Jeff Yurek, ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs. « Nous voulons aussi protéger et valoriser la ceinture de verdure, comme le prévoit le Plan environnemental pour l'Ontario, et ces solutions concrètes, conçues pour préserver et accroître la résilience d'importantes aires naturelles en zone périurbaine, sont porteuses d'espaces verts plus durables, au profit des générations à venir. »

La SONC est un regroupement organismes provinciaux, régionaux, autochtones, agricoles et communautaires d'expérience, ainsi que de spécialistes des politiques sur la protection de la terre et de la consultation des communautés autochtones. Les leçons apprises de l'expérience acquise à ce jour, résumées dans le rapport sommaire intitulé Une solution aux changements climatiques et à la perte de la biodiversité, feront l'objet d'un rapport technique intégral qui sera publié en juin prochain.

« Dans les régions, comme le GGH, où l'urbanisation est galopante, la nature périurbaine est directement menacée par la pollution, la fragmentation des habitats, les espèces envahissantes et les changements climatiques », souligne Edward McDonnell, chef de la direction de la Greenbelt Foundation. « Forte des connaissances et de l'expertise de la Greenbelt Foundation, la SONC peut aider tous les paliers de gouvernement à maintenir l'équilibre entre une croissance nécessaire et la protection des aires de nature périurbaine, au profit de la santé des populations et de l'environnement. Les solutions que nous mettons en oeuvre dans le sud de l'Ontario sont d'ailleurs une contribution utile au travail qui se fait partout au pays. »

Prochaines étapes souhaitées par la SONC

Renforcer la capacité des communautés et des nations autochtones de participer à la protection de la nature périurbaine. Cartographier les corridors fauniques. Fournir au Working Group on Protected Areas de l'Ontario de l'information sur les possibilités offertes par de nouvelles désignations comme les « autres mesures de conservation efficaces par zone » et les « aires protégées et aires de conservation autochtones ». Faire connaître les nouvelles mesures de protection adoptées par le gouvernement fédéral. Nouer un partenariat avec le gouvernement du Canada pour faciliter la réalisation du projet « Deux milliards d'arbres » dans le sud de l'Ontario. Inciter les propriétaires de terres publiques et privées à prendre des mesures dans leurs communautés respectives.

Pour voir les principales observations, résumées dans le rapport sommaire intitulé Une solution aux changements climatiques et à la perte de la biodiversité, cliquer ICI .

Greenbelt Foundation

La Greenbelt Foundation est un organisme caritatif doté d'une mission unique : protéger et pérenniser la ceinture de verdure et assurer sa prospérité. Nous investissons judicieusement dans ces systèmes naturels, agricoles et économiques interreliés pour procurer à tous un milieu opérant et florissant. La ceinture de verdure de l'Ontario compte plus de deux millions d'acres de terres agricoles, forêts, terres humides et cours d'eau dont l'action se conjugue pour procurer de l'air pur, de l'eau douce et une source locale et fiable de nourriture.

