La ville de Tampere, « capitale mondiale du sauna », candidate pour devenir capitale européenne de la culture





Tampere est connue pour avoir plus de saunas publics que n'importe quelle autre ville en Finlande. Aujourd'hui, l'autoproclamée Capitale mondiale du sauna aimerait également devenir la capitale européenne de la culture en 2026.

Les Finlandais aiment à dire que tout le monde est égal dans un sauna. Le projet Tampere26 a choisi l'égalité comme thème principal de sa campagne de Capitale de la culture.

La candidature de Tampere s'articule autour de quatre valeurs : l'égalité, la diversité, l'accessibilité et la durabilité. L'objectif est de renforcer l'égalité à travers la culture, de débattre des problématiques sociales et environnementales, d'accroître la diversité et d'améliorer le vivre-ensemble et enfin de collaborer sur une identité européenne commune.

« L'égalité constitue un droit fondamental des citoyens de l'Union européenne depuis sa création. Le slogan de Tampere26, « Equally European » (Européen de la même manière) est un projet de développement à long terme à travers lequel nous invitons les Européens à s'engager en faveur de l'égalité, une valeur menacée. Nous avons encore beaucoup à apprendre à ce sujet » déclare Perttu Pesä, Directeur du projet Tampere26.

L'égalité est ancrée depuis longtemps dans l'histoire de la Finlande. Celle-ci a été le premier pays à accorder aux femmes les pleins droits politiques en 1906 et Tampere a joué un rôle important dans cette évolution. En 1905, pas moins de 40 000 personnes se sont rassemblées sur la place principale de Tampere afin de réclamer le suffrage universel.

Le programme de Tampere26 promet des événements culturels enrichissants, entre grandes manifestations et événements locaux tels que des fêtes de village dans les zones rurales de la région de Tampere. 19 communes de la région participent à ce projet aux côtés de la ville.

Le ballet Moomin on Ice se déroule dans la flambant neuve Uros Live Arena, une salle qui peut accueillir plus de 13 000 spectateurs. D'autres activités auront lieu dans des parcs nationaux à l'écart de la ville.

Tampere26 fête l'inauguration de l'extension du musée d'art de Tampere et consacre parallèlement une partie du programme à la culture dynamique du skateboard. Bien sûr, le sauna en fait également partie. Le programme réunit plus de 1000 propositions et a été élaboré en collaboration avec 150 partenaires internationaux.

Le budget de fonctionnement de Tampere26 pour la période de sept ans (de 2021 à 2027) s'élève à 53,18 millions d'euros. La décision finale sera prise le 2 juin 2021 par un groupe d'experts européen. Ils auront à choisir entre Tampere, Oulu et Savonlinna.

Pour de plus amples renseignements, merci de consulter le site https://tampere26.fi/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 mai 2021 à 12:25 et diffusé par :