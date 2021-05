Lineage Logistics pénètre sur le marché espagnol en acquérant Frigorificos de Navarra, ainsi qu'une installation de stockage frigorifique de Frioastur





Lineage Logistics, LLC (« Lineage » ou la « Société »), le plus grand et le plus innovant des fournisseurs mondiaux en matière de SIIC industrielle à température contrôlée et de solutions logistiques, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Frigorificos de Navarra (« Frinavarra »), exploitant leader d'entrepôts réfrigérés et d'installations de stockage basé à Milagro, en Espagne, ainsi que d'un entrepôt de stockage frigorifique basé à Gijón, en Espagne, auprès de Frioastur. Les conditions financières des transactions n'ont pas été divulguées.

Frinavarra est un exploitant d'entrepôts réfrigérés et d'installations de stockage, basé à Milagro (Navarre) en Espagne. Créée en 1987, la société propose des services incluant la surgélation, la décongélation partielle, les services de stockage sous atmosphère modifiée, ainsi que d'autres offres indispensables pour les clients des secteurs des produits alimentaires et des boissons. Avec une capacité de près de 20 millions de pieds cubes, l'installation de congélation hautement automatisée de Frinavarra offre la possibilité d'une expansion future, ce qui renforce le réseau mondial leader de Lineage, composé d'installations automatisées à température contrôlée.

L'acquisition de Frinavarra par Lineage inclut également l'achat d'actifs appartenant à Frioastur, entrepôt de stockage frigorifique basé à Gijón, en Espagne. Initialement construite en 1963, l'installation offre une capacité de stockage couvrant un million de pieds cube, et fournit des services de stockage frigorifique, de manutention, d'enlèvement, de transport, ainsi que des services d'installations.

« L'entrée de Lineage sur le marché du stockage frigorifique espagnol grâce à ses acquisitions de Frinavarra et d'Asturias marque une nouvelle étape prometteuse dans son parcours de croissance actuel », a déclaré Mike McClendon, président des Opérations internationales et vice-président exécutif de l'optimisation du réseau chez Lineage. « Ces nouvelles installations enrichissent notre offre mondiale sur un marché important pour nos clients, et confèrent à Lineage des opportunités futures d'expansion continue à travers l'Europe et au-delà. »

Grâce à son entrée sur le marché espagnol, Lineage possède et exerce des activités dans 16 pays répartis en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Lineage est le plus grand et le plus innovant des fournisseurs mondiaux en termes de SIIC industrielle à température contrôlée et de solutions logistiques. Son réseau immobilier inégalé et son utilisation de la technologie se combinent pour promouvoir la sécurité alimentaire, augmenter l'efficacité de la distribution, favoriser la durabilité, réduire l'impact environnemental, et minimiser le gaspillage sur la chaîne d'approvisionnement. Lineage aide ainsi des clients allant des petites entreprises familiales aux sociétés du classement Fortune 500, à accroître leur efficacité et protéger l'intégrité de leurs chaînes d'approvisionnement à température contrôlée. Depuis 2008, Lineage a augmenté sa couverture en pieds cubes, de 60 % par an, pour atteindre actuellement les 2,1 milliards de pieds cubes, faisant de la société la plus grande SIIC industrielle mondiale à température contrôlée. En reconnaissance des innovations de premier plan, mises en oeuvre par la société, Lineage a été consacrée société n° 1 du secteur des sciences des données, sur la Liste annuelle des sociétés les plus innovantes au monde, établie par Fast Company en 2019, en plus de se classer au 23e rang dans une évaluation comparant des milliers d'entreprises à l'échelle mondiale. (www.lineagelogistics.com)

