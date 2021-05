La société australienne TPG Telecom déploie le logiciel MATRIXX pour activer plusieurs marques sur une seule plateforme de tarification convergée





MATRIXX Software, un leader mondial de la monétisation 5G pour le secteur des communications, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec la société australienne TPG Telecom Limited (ASX : TPG). TPG Telecom exploite un certain nombre de marques de mobile et internet de premier plan, y compris Vodafone, TPG, iiNet, AAPT, Internode et Lebara, offrant aux consommateurs un portefeuille complet de produits fixes et mobiles sur le marché australien des télécommunications.

Avec son déploiement 5G qui avance à plein régime dans de grandes villes australiennes, TPG Telecom a pour mission de consolider sa position en tant que grande force pour ses clients. En regardant l'avenir, alors que la 5G devient généralisée, TPG Telecom compte débloquer de nouvelles offres et de nouvelles opportunités résultant de la prochaine explosion des appareils connectés. Dans le but d'améliorer l'expérience aujourd'hui, tout en posant la base pour une innovation future, TPG Telecom a sélectionné la plateforme de commerce numérique MATRIXX (MATRIXX Digital Commerce) pour bâtir un service flexible et agile capable de promouvoir l'innovation en temps réel répondant à la demande toujours changeante des consommateurs.

« Les investissements faits par TPG Telecom sont conçus pour fournir un bénéfice immédiat à nos clients aujourd'hui, avec un oeil sur la façon d'ouvrir de nouvelles opportunités demain », a déclaré Rob James, directeur de groupe du numérique et des informations chez TPG Telecom. « Améliorer la valeur pour nos actionnaires est essentiel pour notre succès et la plateforme MATRIXX nous permettra d'innover rapidement et d'expérimenter de nouveaux modèles de monétisation pour l'ensemble de nos marques. »

Implémentée dans le cadre d'un programme de transformation numérique complet, la plateforme de commerce numérique MATRIXX permet à TPG Telecom d'être plus compétitive sur le plan commercial, tout en réduisant également les coûts associés à l'infrastructure patrimoniale.

« Au début, notre ambition était de consolider de multiples plateformes de classification mobiles tout en exerçant nos activités en tant que Vodafone Hutchison Australia. Ayant fusionné avec TPG Corporation pour former TPG Telecom, l'utilisation de MATRIXX nous a également permis de faire en sorte que nos marques aient accès à une plateforme de classification commune. MATRIXX nous permet de consolider et de transformer la monétisation des services 4G et 5G en passant à une plateforme unique en temps réel étroitement intégrée à notre réseau », a ajouté Easwaren Siva, directeur général de la stratégie et de l'architecture chez TPG Telecom.

La première phase est achevée et MATRIXX est désormais en ligne pour les services prépayés de marque Vodafone. Les phases ultérieures du programme de transformation verront TPG Telecom migrer les plans de services postpayés mobiles à travers son portefeuille de marques, avec ORVM, les services de gros, et la tarification 5G autonome.

« Nous sommes ravis de pouvoir aider TPG Telecom à réaliser sa vision d'une agilité commerciale améliorée et d'une expérience client optimisée », a déclaré Glo Gordon, PDG de MATRIXX. « Le fait d'aider à transformer la façon dont TPG Telecom monétise aujourd'hui, tout en lui fournissant une plateforme de monétisation puissante et hautement configurable pour son innovation future touche au coeur de ce que nous faisons le mieux ? dynamiser nos clients, de façon à ce qu'ils puissent dynamiser les leurs. »

À propos de TPG Telecom

La société TPG Telecom Limited est issue de la fusion de Vodafone Hutchison Australia Pty Limited et de TPG Corporation, anciennement TPG Telecom, le 13 juillet 2020. Cette fusion a réuni deux entreprises extrêmement complémentaires, créant ainsi le premier fournisseur multiservices de télécommunications en Australie.

À propos de MATRIXX Software

MATRIXX Software est le leader mondial de la monétisation 5G pour l'industrie des communications. Au service de bon nombre des plus grands groupes d'opérateurs, opérateurs régionaux et fournisseurs de services numériques émergents, au monde, MATRIXX fournit une solution de commerce numérique en nuage, qui assure une agilité commerciale et opérationnelle inégalée. En unifiant les technologies de l'information et les réseaux, MATRIXX fournit un système de tarification convergé (converged charging system, CCS) de qualité réseau, permettant une évolutivité efficace et à très grande échelle de l'infrastructure, pour prendre en charge les services aux consommateurs, les marchés de gros et professionnels. À travers son engagement indéfectible envers l'excellence de ses produits et la réussite de ses clients, MATRIXX permet aux entreprises de mobiliser leurs actifs réseau et leur agilité métier, en vue d'assurer leur réussite à l'échelle du Web.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 mai 2021 à 11:05 et diffusé par :