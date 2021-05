HGrégoire accélère son expansion sur la côte Ouest en faisant l'acquisition de deux détaillants dans la région de Los Angeles





HGrégoire, l'un des regroupements de concessionnaires automobiles connaissant la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, a acquis deux détaillants automobiles dans la région du Grand Los Angeles - Buena Park Nissan et Puente Hills Nissan. Cette acquisition permet à HGrégoire de poursuivre son expansion sur la côte Ouest des États-Unis et renforce le fait que sa mission de redéfinir l'expérience d'achat d'un véhicule est très bien accueillie par les consommateurs tant au nord qu'au sud de la frontière.

« La réponse de notre clientèle suite à l'ouverture de notre premier concessionnaire et centre de distribution à Los Angeles en décembre dernier a été tout simplement remarquable », a déclaré John Hairabedian, président et chef de la direction de HGrégoire. « Cela nous a certainement motivés à avancer et à accélérer nos plans d'expansion. Nos trois emplacements dans la région, une équipe en croissance, un important inventaire de véhicules et notre « obsession » envers l'expérience client nous aideront certainement à continuer à gagner la confiance de chaque client qui nous rend visite en personne ou en ligne ».

La valeur totale de l'investissement, incluant un inventaire robuste et des rénovations pour mettre à niveau ces concessions et en faire des vitrines de prochaine génération, est estimée à plus de 100 millions de dollars. Ces emplacements commenceront à offrir les services en personne et en ligne qui ont établi la popularité de HGrégoire, incluant la livraison le jour même, les solutions d'achat de véhicule sans contact, la politique généreuse de remboursement, le paiement par cryptomonnaie et l'accès à un assortiment exhaustif et varié de véhicules d'occasion de qualité et soigneusement inspectés.

« La transparence que nous apportons du début à la fin du processus d'achat d'un véhicule, en particulier en ligne, permet à nos clients de réellement profiter de leur expérience », explique Hairabedian. « Cela leur donne également la confiance et l'assurance qu'ils peuvent recommencer ? tout aussi facilement ? chaque fois qu'ils cherchent à changer leur véhicule ou à rehausser leur style de vie. »

Les nouveaux emplacements seront connus comme HGreg Nissan Buena Park et HGreg Nissan Puente Hills. Chaque adresse est dotée d'une salle d'exposition, d'un espace de bureau, d'un bâtiment de services, d'un stationnement à plusieurs étages et d'un inventaire de plus de 500 véhicules neufs et d'occasion de qualité.

Les deux sites comptent déjà 150 employés et HGrégoire lance un effort de recrutement pour embaucher jusqu'à 30 postes supplémentaires. L'entreprise se démarque de beaucoup d'acteurs dans l'industrie en insistant sur le fait que les représentants aux ventes ne soient pas rémunérés par commission sur la valeur d'un véhicule.

À propos de HGrégoire

Fondée en 1993, HGrégoire s'engage à simplifier le processus d'achat d'un véhicule en s'appuyant sur des valeurs d'excellence, de transparence, d'utilisation judicieuse de la technologie et d'une rafraîchissante philosophie axée sur le client. Forte d'une équipe passionnée de plus de 1 700 amateurs d'auto, HGrégoire exploite 32 concessions en Amérique du Nord, dont 20 au Québec, offrant des véhicules neufs et d'occasion. Pour en savoir plus, visitez www.hgregoire.com.

