Services financiers Innovation CIBC fournit des solutions de financement à Maverix Private Equity

Services financiers Innovation CIBC est heureux d'annoncer qu'il a fourni des solutions de financement, y compris une marge de crédit d'appel de fonds, à Maverix Private Equity (« Maverix »). La facilité d'appel de fonds offre à Maverix la souplesse lui permettant de faire des investissements dans les entreprises de son portefeuille avant de procéder à un appel de fonds des commanditaires du fond.

Maverix a annoncé le lancement de son fonds de croissance de 500 millions de dollars américains en mars, lequel est axé sur les entreprises de croissance technologiques et perturbatrices en Amérique du Nord. Le fonds a attiré la participation d'importantes caisses de retraite canadiennes et d'investisseurs institutionnels clés, y compris la Banque CIBC.

La stratégie de placement de Maverix consiste à prendre des positions minoritaires dans des entreprises perturbatrices établies et à forte croissance au sein de secteurs comme la santé et le bien-être, les services financiers, le transport et la logistique, les technologies de l'éducation et le commerce de détail, qui recherchent des capitaux pour alimenter leur expansion.

« Services financiers Innovation CIBC est heureux de collaborer avec Maverix et son équipe de direction, a affirmé Rob Rosen, directeur général, Services financiers Innovation CIBC. La fierté de l'entreprise à l'égard du Canada et sa conviction à faire croître notre écosystème national auront une incidence durable sur l'écosystème d'innovation de notre pays. »

« Nous sommes heureux de collaborer avec Services financiers Innovation CIBC, a déclaré John Ruffolo, fondateur et associé directeur de Maverix. Ensemble, nous espérons pouvoir contribuer à façonner l'avenir du Canada. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises nord-américaines du secteur de l'innovation, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Chicago, à Boston, à Denver, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Toronto et à Vancouver, l'équipe a une vaste expérience et une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC au Canada et aux États-Unis.

À propos de Maverix Private Equity

Maverix est une société de capital-investissement qui investit dans des entreprises technologiques perturbatrices ayant le potentiel de connaître une croissance rapide des revenus. Les membres de l'équipe soutiennent des entrepreneurs exceptionnels, tirant parti de leurs vastes expériences et réseaux pour les aider à développer leurs activités. En plus de son équipe, le conseil consultatif de la société comprend certains des entrepreneurs les plus prospères au Canada.

