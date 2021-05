En 2020, Brick a amassé plus de 1,4 million de dollars pour le réseau Children's Miracle Network





EDMONTON, Alberta, 05 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brick, une filiale en propriété exclusive de Meubles Léon ltée (« LFL » ou « Léon ») (TSX:LNF), est heureuse de partager que malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19 l'entreprise, a amassé avec succès plus de 1,4 million de dollars en 2020 afin de soutenir le réseau Children's Miracle Network.



Depuis 2014, Brick est fière partenaire du réseau Children's Miracle Network. Au cours d'une année normale, l'importante campagne de collecte de fonds de Brick inclurait des initiatives en magasins et des événements comme la Journée de bienfaisance pour le réseau Children's Miracle Network, les Événements du lancer de l'ours en peluche et le Tournoi de golf annuel de Brick. Toutefois, en raison de la pandémie actuelle, de nombreuses activités ont été interrompues et Brick a dû réinventer sa stratégie de collecte de fonds en gardant à l'esprit la santé et la sécurité de tous en raison de la COVID-19.

« J'aimerais remercier nos clients remarquables pour leur soutien continu lors de nos initiatives de collecte de fonds », a déclaré Dave Freeman, président de Brick. « Malgré les temps difficiles que de nombreux Canadiens ont traversés dans la dernière année, que ce soient leur vie, leur revenu ou leurs êtres chers, nos clients ont tout de même été présents pour nous aider à améliorer la vie des enfants en donnant au réseau Children's Miracle Network. Nous sommes extrêmement reconnaissants et fiers de les servir ainsi que leurs communautés. »

Dans le cadre de sa campagne 2020, Brick a organisé son premier événement virtuel : un cours de cuisine animé par le chef réputé David Rocco. L'événement « On cuisine pour les enfants », commandité par KitchenAid, a accueilli des participants de partout au Canada et même quelques-uns résidant au sud de la frontière. L'événement a permis d'amasser 45 000 $ par le biais des frais d'inscription et des dons individuels avec 100 % des fonds remis au réseau Children's Miracle Network. De plus, Brick a collecté un autre 422 000 $ pour le réseau Children's Miracle Network par le biais de leur campagne annuelle de vente au détail Achetez plus, économisez plus, donnez plus.

La Course de la résolution de Brick en partenariat avec Running Room a également été adaptée. L'événement annuel, rendu à sa deuxième année et dont le réseau Children's Miracle Network est le partenaire caritatif officiel, a basculé vers une course virtuelle cette année. Les coureurs pouvaient compléter une course de 5 km ou de 1 km à leur propre rythme, durant leur temps libre, à partir de tout endroit de leur choix en respectant les restrictions de la COVID-19.

« Depuis le lancement de ce partenariat en 2014, Brick a largement contribué aux collectes de fonds pour des équipements les plus récents et la recherche médicale », a déclaré Mark Hierlihy, président et directeur général des Fondations des hôpitaux pour enfants au Canada qui gère le réseau Children's Miracle Network au Canada. « 2020 a été une année difficile pour nous tous et les associés de Brick ont surmonté les fermetures de magasin causées par la COVID-19 afin de démontrer leur engagement à améliorer la vie des enfants, Brick par BrickMD. »

Brick a aidé à amasser plus de 9,6 millions de dollars pour la santé des enfants et a été reconnue en 2020 comme étant l'Entreprise partenaire de l'année du réseau Children's Miracle Network. Brick célèbre son 50e anniversaire en 2021 et a fixé un objectif de collecte de fonds de 2,250 millions de dollars. L'entreprise prévoit atteindre la marque des 10 millions de dollars plus tard dans l'année.

Pour plus de renseignements sur les relations communautaires de Brick, veuillez visiter le http://csr.thebrick.com/fr/.

À propos du réseau Children's Miracle Network

Le réseau Children's Miracle Network amasse des fonds et mène une campagne de sensibilisation pour 170 hôpitaux membres, dont 14 se situent au Canada. Les dons demeurent dans la localité où ils sont amassés afin de financer des traitements et services de soins cruciaux ainsi que de l'équipement médical et de la recherche pédiatriques. Ses nombreux partenaires et programmes participant aux collectes de fonds soutiennent une mission sans but lucratif afin de sauver et d'améliorer la vie du plus grand nombre d'enfants possible. Découvrez pourquoi les hôpitaux pour enfants ont besoin du soutien de leur communauté, trouvez votre hôpital membre et apprenez comment vous pouvez placer votre argent là où les miracles se produisent aux http://www.childrensmiraclenetwork.ca et http://www.facebook.com/CMNHospitals.

À propos de Brick

Dévoué à offrir plus d'économies pour vous, Brick, faisant partie du groupe LFL (Meubles Léon ltée, TSX: LNF), est le plus grand détaillant de meubles, d'électroménagers, de matelas et d'appareils électroniques au Canada. Au service des Canadiens depuis 1971 avec 209 magasins et employant plus de 5 000 travailleurs partout au Canada, Brick est fière de faire partie de votre communauté. Brick se trouve aussi en ligne au brickenligne.com. Restez à l'affût de nos nouveautés et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

À propos de Meubles Léon ltée

Meubles Léon ltée est le plus grand détaillant de meubles, d'électroménagers et d'appareils électroniques au Canada. Nos bannières de vente au détail incluent : Léon, Brick, Brick Boutique Entrepôt et The Brick Mattress Store. Finalement, grâce à la bannière Midnorthern Appliance de Brick, de même que Appliance Canada de Léon, cela en fait la plus grande entreprise de vente au détail d'électroménagers du pays pour les entreprises de construction, de développeurs immobiliers, d'hôtels et de gestion immobilière. L'entreprise possède 304 magasins de détail d'un océan à l'autre du Canada sous diverses bannières. L'entreprise possède également trois sites Web : leons.ca, brickenligne.com et furniture.ca.

