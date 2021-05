RMS annonce de nouveaux modèles et la version 21.0 de RiskLink





RMS, le grand spécialiste mondial des solutions et de la modélisation du risque pour les catastrophes, a annoncé aujourd'hui de nouveaux modèles.

S'exprimant à l'occasion de la conférence annuelle RMS Exceedance, Mohsen Rahnama, Ph.D., responsable de la modélisation du risque et vice-président exécutif, a affirmé : « Le risque est de plus en plus complexe et connecté. RMS s'efforce de fournir au secteur les modèles de catastrophes robustes les plus transparents et de la plus haute qualité dans cet environnement. Avec les nouveaux modèles d'inondations fluviales et des cartes mondiales des risques d'inondation, nous abordons un important ensemble de régions où les inondations constituent le risque le plus important, et couvrons dorénavant 100 pour cent des primes pour les inondations souscrites dans le monde entier. L'importante mise à jour des modèles RMS North Atlantic Hurricane incorpore les dernières avancées scientifiques et met en application les connaissances acquises depuis 2017. »

Couverture mondiale des inondations

Les principaux modèles et cartes pour les inondations annoncés aujourd'hui à Exceedance 2021 incluent :

Un nouveau modèle d'inondations fluviales pour la Chine sera disponible en juin 2021, simultanément pour RiskLink Version 21.0 et Risk Modeler, la plateforme Cloud de RMS pour l'exécution et l'analyse de modèles.

De nouveaux modèles d'inondations fluviales pour la Nouvelle-Zélande et l'Asie du Sud-Est (Thaïlande, Singapour, Malaisie et Indonésie) seront disponibles au deuxième semestre 2021.

Des cartes mondiales des risques d'inondation pour plus de 200 pays seront également disponibles au deuxième semestre 2021.

Avec cette importante expansion, la RMS Global Flood Solution Suite offre dorénavant une couverture inégalée de modèles d'inondations haute résolution et une approche unifiée pour gérer l'ensemble du risque d'inondation à l'échelle mondiale. Ces modèles et cartes couvrent 100 pour cent des primes d'assurance immobilière brutes émises pour les inondations dans le monde entier.

North Atlantic Hurricane

D'importantes mises à jour des modèles North Atlantic Hurricane (NAHU) leaders du marché ont aussi été annoncées. La version 21.0 des modèles North Atlantic Hurricane inclut dorénavant les taux d'événements à moyen terme, les leçons apprises des saisons des ouragans 2017-2020 et une nouvelle vue alternative de la vulnérabilité pour les lignes résidentielles en Floride. Surtout, RMS a incorporé une vision alternative de la comptabilité des risques pour le règlement 25 percent Roof Replacement du Code de construction de la Floride, qui a été étendu à partir de la Zone des ouragans à haute vélocité (HVHZ - High Velocity Hurricane Zone) pour couvrir la totalité de l'État de la Floride dans le Code de construction de la Floride de 2017. Ces importantes mises à jour permettent aux clients de prendre des décisions plus informées pour la fixation des tarifs.

Modèles additionnels de RMS pour 2021

Le modèle RMS Canada Wildfire a été ajouté à la série de modèles North America Wildfire de RMS et est disponible dès à présent. Canada Wildfire couvre le Canada d'un océan à l'autre. Cohérent avec le modèle U.S. Wildfire de RMS, le modèle pour le Canada incorpore l'allumage et la propagation des feux de forêt, la présence de braises, la présence de fumée et les incendies urbains, ainsi que le modèle financier qui inclut les clauses horaires et d'éloignement pour la représentation des conditions des polices.

RMS Cyber Solutions Version 5.1, disponible dès à présent, incorpore un nouveau tableau de bord pour les assureurs, fournissant de puissantes analyses pour la couverture du risque cyber et de riches données couvrant les incidents et menaces de nature cyber.

RiskLink Version 21.0

RiskLink 21.0 sera disponible en juin 2021. Tous les modèles RiskLink seront disponibles simultanément pour RiskLink et Risk Modeler.

À propos de RMS

Risk Management Solutions, Inc. (RMS) aide les assureurs, les marchés financiers, les entreprises et les agences publiques à évaluer et gérer le risque mondial lié aux catastrophes d'origine naturelle ou humaine comme les ouragans, les tremblements de terre, les inondations, le changement climatique, les cyberattaques et les pandémies. Les modèles RMS sous-tendent le secteur de l'assurance dommages, d'une valeur de près de 2 billions de dollars, et de nombreux assureurs, réassureurs et courtiers partout dans le monde se fient à la science des modèles de RMS.

RMS a aidé à lancer le secteur des risques liés aux catastrophes et continue d'être à la pointe de l'innovation en associant données et science des modèles avancée avec une technologie SaaS de pointe. Les dirigeants dans de multiples secteurs peuvent faire face aux risques de demain avec RMS Risk Intelligencetm (RI), notre plateforme Cloud ouverte et unifiée pour le risque global, leur permettant de tirer profit des modèles HD, des riches couches de données, des applications intuitives et des API de RMS.

RMS est un partenaire de solutions de confiance permettant une gestion efficace des risques pour une meilleure prise de décisions d'affaires en matière d'identification, de sélection, de réduction et de souscription des risques, ainsi que de gestion de portefeuille.

Visitez RMS.com pour en savoir plus et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

(C) 2021 Risk Management Solutions, Inc. RMS, le logo RMS et RMS Risk Intelligence sont des marques commerciales de Risk Management Solutions, Inc. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

