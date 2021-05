Gestion d'actifs mondiale Walter et le Groupe W Investissements s'associent à Michael Grondin et son équipe pour lancer le bureau de gestion de patrimoine Samara





MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - Gestion d'actifs mondiale Walter (« Walter GAM »), Groupe W Investissements S.E.C. (« Groupe W ») et le Groupe Grondin sont heureux d'annoncer le lancement de Samara, un bureau de gestion de patrimoine multifamilial novateur. La firme proposera à ses clients des services de gestion de patrimoine exhaustifs combinant une offre complète de solutions d'investissement sophistiquées et une approche dédiée, reflétant leurs valeurs familiales.

Fort de plus de 20 ans d'expérience en gestion des investissements de fortunes privées, Michael Grondin agira à titre de président et chef de la direction de Samara. Il sera épaulé par Catherine Janson, associée et chef des placements, et par une solide équipe composée de professionnels d'expérience du secteur de l'investissement, de la planification financière et des opérations.

« Samara se veut axée sur la famille et ira au-delà de la gestion des investissements, en répondant aux objectifs de cohésion et de prospérité à travers les générations, explique Michael Grondin, lui-même issu d'une famille d'entrepreneurs. Nous offrirons une approche institutionnelle d'investissement qui nous donnera la latitude et la flexibilité pour répondre aux besoins de nos clients, notamment en ayant la capacité d'offrir toutes les classes d'actifs auxquelles ont accès les grands investisseurs. »

N'étant affiliée à aucune institution financière, Samara offrira ses services-conseils à sa clientèle en toute indépendance. Dans ce partenariat, Walter GAM et Groupe W contribueront au succès de Samara par leur expertise complémentaire en matière d'investissement et de gestion d'entreprise.

« Investir dans un bureau de gestion de patrimoine multifamilial est pour nous un projet d'autant plus emballant que Samara s'inscrit dans un créneau qui est en forte croissance et encore peu développé au Québec. Nous sommes enchantés de le concrétiser avec des partenaires de choix comme Groupe W et l'équipe de Michael Grondin », fait valoir Sylvain Brosseau, chef de la direction et associé fondateur de Gestion d'actifs mondiale Walter.

« Le Groupe W étant issu de l'initiative d'entrepreneurs privés qui se sont unis pour mieux répondre à leurs besoins en matière d'investissement, nous comprenons très bien les défis de la gestion intégrée de patrimoine et apprécions les opportunités d'affaires qui émergent dans le marché actuel, rapporte Maxime St-Laurent, cofondateur et associé directeur de Groupe W. Le positionnement de Samara dans le marché saura certainement susciter l'intérêt des familles fortunées, car Michael Grondin et son équipe comprennent très bien leurs besoins et disposeront d'une offre complète pour y répondre. »

Le conseil d'administration de Samara sera composé de membres affichant des feuilles de route impressionnantes dans le secteur de l'investissement, dont Jean-François Courville, associé directeur, Purpose Advisor Solutions, François Rivard, président et chef de la direction, Innocap, René Fournier, président et chef des investissements, Société financière Walter, Sylvain Brosseau et Michael Grondin.

À propos de Samara

Fondé en 2021, Samara est un bureau de gestion de patrimoine multifamilial conçu par des familles pour des familles. Cette communauté unique d'entrepreneurs et d'investisseurs croit fermement qu'un patrimoine va au-delà de ses actifs financiers : les fondateurs de Samara aident d'autres familles à prospérer à travers les générations, en mettant à contribution leurs avoirs pour léguer un héritage durable et faire une différence dans la société. L'expérience familiale de l'équipe de Samara, jumelée à son expertise en gestion de patrimoine et à la force de son réseau professionnel, forment une assise solide qui lui permet de fournir des solutions efficaces à ses clients. www.samara.ca

À propos de Gestion d'actifs mondiale Walter

Lancée en 2018, Gestion d'actifs mondiale Walter est une plateforme d'investissements privés mondialement diversifiés qui offre du capital de développement et une expertise stratégique à des firmes de gestion d'actifs exceptionnelles, de même qu'à des distributeurs et à des fournisseurs de services de cette industrie, selon une approche basée sur un réel partenariat. Gestion d'actifs mondiale Walter fait partie de la Société financière Walter, l'unité d'investissement du Groupe Walter, un écosystème d'entreprises qui prospère depuis près de 70 ans. www.walter-gam.com

À propos du Groupe W Investissements S.E.C.

Fondé par un groupe d'entrepreneurs québécois, le Groupe W Investissements S.E.C. est un fonds d'investissement privé dont l'objectif est de créer une plateforme diversifiée qui reflète une gestion de patrimoine saine avec un horizon d'investissement à long terme. La stratégie d'investissement s'apparente à celle d'un « multi-family office ». Il se distingue par son réseau d'entrepreneurs à succès avec qui le Groupe W Investissements S.E.C. collabore étroitement et qui a su développer l'expertise dans plusieurs secteurs d'activités de l'économie québécoise. www.winvestments.group

