NFP renforce le groupe Solutions de risques complexes en accueillant Tony Petrilli à titre de vice-président principal, Contrôle des pertes.





La croissance se poursuit pour le groupe dont l'objectif est d'aider les clients à faire face à une variété de risques complexes.

NEW YORK, 5 mai 2021 /CNW/ - NFP, un courtier et conseiller en assurance de premier plan qui offre des services d'assurance de dommages, d'avantages sociaux collectifs, de régime de retraite et des solutions individuelles, a annoncé aujourd'hui que Tony Petrilli s'est joint à son groupe Solutions de risques complexes au Canada à titre de vice-président principal, Contrôle des pertes. Le groupe Solutions de risques complexes de NFP offre aux entreprises des secteurs de la foresterie, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de l'électricité et des services publics, de l'énergie renouvelable et du transport des solutions pour atténuer une variété de risques, y compris ceux impliquant la responsabilité de gestion, l'ingénierie des risques, l'analyse et les sociétés captives.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Petrilli contribuera à développer davantage les capacités du groupe Solutions de risques complexes au profit des clients de NFP en Amérique du Nord. Il apporte à NFP plus de 33 ans d'expérience dans le domaine, avec un accent particulier sur l'atténuation et la gestion des risques dans le secteur des ressources naturelles. Avant de se joindre à NFP, il a occupé le poste de vice-président et de responsable principal du contrôle des risques à Willis Towers Watson. Il a également occupé divers postes à Jardine Lloyd Thompson Canada et à Zurich Canada.

M. Petrilli est également un vétéran des Forces armées canadiennes, où il a servi pendant plus de 33 ans. Il a notamment servi à l'étranger, en tant que G9 du 41e Groupe-brigade du Canada, assurant également la coordination de la formation pour la COCIM (coopération civilo-militaire).

« M. Petrilli est une excellente valeur ajoutée à l'équipe, a déclaré John Belyea, chef de l'exploitation pour NFP au Canada. Nous mettons l'accent sur la croissance du groupe Solutions de risques complexes en recrutant des experts de l'industrie comme M. Petrilli, qui comprennent les complexités changeantes de divers risques. Son expérience dans le domaine des ressources naturelles, de l'électricité, de l'exploitation minière et de l'énergie renforcera les capacités existantes de l'équipe Solutions de risques complexes et fera progresser notre engagement à fournir une expertise spécialisée aux clients dans cet environnement dynamique. »

« C'est passionnant de se joindre à NFP alors que la société poursuit son incroyable croissance, a déclaré M Petrilli. J'ai hâte d'apporter une expertise et une vision ciblées et de faire partie d'une organisation exceptionnelle qui manifeste un engagement aussi fort envers ses activités spécialisées. »

À propos de NFP

NFP est un courtier et conseiller en assurance de premier plan qui offre des services spécialisés d'assurance commerciale et personnelle, des solutions d'avantages sociaux collectifs, de retraite et des solutions individuelles par l'entremise de ses filiales et sociétés affiliées autorisées. NFP favorise la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 750 employés au Canada, de plus de 6 000 employés à l'échelle mondiale, à des investissements dans des technologies novatrices et à des relations durables avec des assureurs, fournisseurs et institutions financières hautement estimés. NFP est le cinquième courtier d'avantages sociaux en importance par revenu mondial (selon le Business Insurance), le 10e organisme d'assurance de dommages en importance (selon le Insurance Journal) et le 12e courtier d'assurance mondial en importance (selon le Best's Review).

Visitez NFP.ca pour découvrir comment NFP permet aux clients d'atteindre leurs objectifs.

