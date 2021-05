Arbor Memorial obtient la Reconnaissance Or des Sociétés les mieux gérées





TORONTO, le 5 mai 2021 /CNW/ - Au cours d'une année difficile, aussi bien pour le secteur des services funéraires que pour les familles qu'elles servent, l'engagement continu d'Arbor Memorial envers la compassion, l'intégrité et l'excellence a été salué par Deloitte qui lui a décerné le titre de Sociétés les mieux gérées pour la quatrième année consécutive.

Les Sociétés les mieux gérées au Canada est le principal programme de récompenses commerciales du pays qui reconnaît les sociétés entrepreneuriales pour le calibre de leurs aptitudes et pratiques de gestion.

« La COVID-19 nous a poussés à réinventer les façons dont les familles peuvent se souvenir, honorer et célébrer leurs proches. Le fait de se voir décerner une Reconnaissance Or par Deloitte en tant que l'une des Sociétés les mieux gérées au Canada atteste du travail d'équipe, de la persévérance et du travail de nos employés durant cette période sans précédent », a déclaré David Scanlan, président du Conseil, président et chef de la direction d'Arbor Memorial. « De plus, elle rend hommage aux familles que nous sommes honorés de servir à travers le Canada. »

La Reconnaissance Or démontre que le bien-être, le développement et la croissance de l'équipe d'Arbor Memorial constituent la priorité principale de l'entreprise. « En mettant nos employés au premier plan, ils peuvent aider les familles à traverser l'une des périodes les plus difficiles de la vie », a déclaré Mr. Scanlan.

« L'année qui vient de s'écouler a présenté de nombreux défis aux entreprises canadiennes et a affecté chacune d'entre elles d'une manière ou d'une autre - y compris les lauréats des Sociétés les mieux gérées de cette année », a indiqué Peter Brown, associé, Deloitte Private et co-leader du programme des Sociétés les mieux gérées au Canada. « Elles devraient être extrêmement fières de ce titre et l'utiliser comme un catalyseur pour poursuivre le travail qu'elles effectuent au quotidien. Leur engagement inébranlable envers leurs employés et leur capacité d'adaptation lors d'une année de bouleversements les ont conduites à cette distinction et cela ne doit pas passer inaperçu. »

Avec plus de 2500 employés dévoués et hautement qualifiés, Arbor s'affirme comme la représentante de son secteur d'activité. L'entreprise familiale s'engage envers les familles qu'elle sert en poursuivant l'innovation et l'excellence opérationnelle, et en embauchant, formant et fidélisant les meilleurs employés.

À propos d'Arbor Memorial Inc.

Arbor Memorial Inc. est une entreprise familiale canadienne de confiance bien implantée dans diverses communautés du pays. Établie en 1947, Arbor gère plus de 130 emplacements et 24 de nos cimetières disposent de salons funéraires sur place, ce qui permet d'offrir un service complet aux familles. Avec plus de 2500 employés dévoués et très bien qualifiés, Arbor est devenu le représentant de son secteur d'activité, avec une longue tradition d'excellence et de croissance stratégique. C'est un privilège pour nous d'offrir nos conseils d'experts et des services personnalisés qui aident les familles à honorer, respecter et célébrer leurs proches. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.arbormemorial.com .

À propos du programme des Sociétés les mieux gérées au Canada

Le programme des Sociétés les mieux gérées au Canada demeure le symbole de l'excellence pour les sociétés qui sont détenues et gérées par des Canadiens et dont le chiffre d'affaires dépasse les 25 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre catégories de récompense : 1) Nouvelle lauréate des Sociétés les mieux gérées au Canada (l'une des nouvelles lauréates choisies chaque année) ; 2) Lauréate des Sociétés les mieux gérées au Canada (anciennes lauréates qui ont posé à nouveau leur candidature et conservé le titre de Mieux gérée pendant deux autres années, sous réserve d'une évaluation opérationnelle et financière annuelle) ; 3) Lauréate de la Reconnaissance Or (lauréates qui ont maintenu leur statut de Mieux gérée pendant trois années d'affilée et démontré leur engagement envers le programme en obtenant le titre pendant 4 à 6 années d'affilée) ; 4) Membre du Club Platine (lauréates qui ont maintenu leur statut de Mieux gérée pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Private, CIBC, Canadian Business, la Smith School of Business et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, consultez www.bestmanagedcompanies.ca .

