L'innovation durable (ID) au service de la transition socio-écologique : une avenue incontournable pour les acteurs du changement





MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - La crise sanitaire que nous traversons continue de provoquer de lourds impacts sur les populations et de mettre en relief les importants défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels la société québécoise doit faire face. Afin de prévenir les crises futures, le Québec a la responsabilité de modifier fondamentalement l'orientation de ses pratiques en termes de R&D en faveur de l'Innovation Durable (ID). Ce concept a été balisé par un projet de recherche novateur mené par le Centre Interdisciplinaire de Recherche en Opérationnalisation du Développement Durable ( CIRODD ) et ses partenaires, QuébecInnove * et 4POINT0 , pour faire progresser les connaissances sur le futur de l'innovation et ainsi favoriser une relance économique juste, résiliente et durable.

Le résultat est la production du Livre blanc sur l'innovation durable qui balise le concept dans la littérature et des Orientations pour stimuler l'innovation durable au Québec dans le but de favoriser l'essor de l'ID dans les différents paliers d'action. L'ID se définit ainsi comme étant :

« Un nouveau service, produit, processus ou pratique, issus de la collaboration entre différents acteurs, qui contribue à opérer une transformation socio-écologique, interdisciplinaire, structurelle et systémique visant à rendre la société compatible avec les limites planétaires et à assurer le bien-être humain et la résilience sociétale. »

Selon le directeur général du CIRODD et professeur titulaire à l'ÉTS au département de génie des systèmes, Mohamed Cheriet : « L'ID est une clé de voûte pour répondre aux défis auxquels fait face le Québec. Il est de la responsabilité des établissements de recherche et d'enseignement supérieur d'intégrer ce concept, mais nous ne sommes pas les seuls qui ont un rôle à jouer. Les paliers de gouvernance qui orientent les politiques publiques, les entreprises qui produisent des biens et services, les centres de transfert de technologie, toutes et tous se doivent de participer à l'effort. L'ID possède un fort pouvoir transformationnel et les conditions gagnantes à son implantation doivent être largement opérationnalisées, surtout dans le contexte actuel des travaux de consultation de la nouvelle Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation (SQRI) 2022 (SQRI). C'est l'affaire de la société dans son ensemble d'accélérer la nécessaire transition socio-écologique ».

C'est dans ce contexte que le CIRODD et ses partenaires soumettront un mémoire dans le cadre de la consultation de la SQRI. Des recommandations ciblées et stratégiques issues du projet sur l'ID seront soumises, notamment pour mettre en lumière la plus-value de la recherche en contexte de relance économique mais aussi afin de renforcer l'écosystème d'innovation pour satisfaire les engagements du Québec en matière de développement durable, adresser les défis colossaux qui se profilent à l'horizon 2030 et 2050, et répondre aux enjeux de formation d'une main-d'oeuvre hautement qualifiée en recherche et en innovation pour nos entreprises et nos organismes, et ce, dans toutes les régions du Québec. Le mémoire sera disponible sur le site Web du CIRODD le 17 mai 2021.

Issu du Fonds de recherche du Québec - Nature et technologie (FRQNT) et Société et culture (FQRSC), le CIRODD est un centre de recherche, de développement et de référence en opérationnalisation du développement durable dont la mission est d'accélérer la transformation de la société afin de soutenir la transition socio-écologique par l'innovation durable et la transdisciplinarité. Le CIRODD est fièrement situé à l'École de technologie supérieure (ÉTS), son établissement gestionnaire.

QuébecInnove est un organisme à but non lucratif au service des entreprises qui désirent accélérer leurs projets d'innovation. Fort de l'expertise des 14 000 chercheurs et experts oeuvrant au sein de ses 135 membres actifs en recherche, QuébecInnove aiguille plus de 500 entreprises par année vers les expertises et financements les plus utiles à leur croissance. Organisme neutre et fédérateur, QuébecInnove compte sur plus de 130 membres ambassadeurs ainsi que de nombreux partenaires, ce qui lui permet de rassembler et de consulter les acteurs de l'écosystème afin de stimuler la culture de l'innovation partout au Québec.

* Il est à noter que suite à une annonce gouvernementale, les activités de QuébecInnove sont transférées au sein du Conseil de l'innovation depuis fin 2020.

Le Partenariat pour l'organisation de l'innovation et des nouvelles technologies (4POINT0) est financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), le Fonds de recherche du Québec - Société et culture, de même que par la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI). 4POINT0 a pour but de développer de nouveaux indicateurs d'innovation en s'appuyant sur l'analytique des mégadonnées de façon à mieux mesurer l'impact de l'innovation collective au sein des écosystèmes d'innovation.

