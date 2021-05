CSafe Global offre une protection thermique pour les envois de vaccins contre la COVID-19 à partir des installations de BioNTech





Le conteneur à panneaux d'isolation sous vide à double paroi faits sur mesure garantit une protection thermique de plus de 10 jours pour les envois de vaccins à partir des installations de BioNTech en utilisant un minimum de glace sèche.

DAYTON, Ohio, 5 mai 2021 /CNW/ - CSafe Globalle chef de file novateur en matière de solutions de colis actifs et passifs, de conteneurs avec thermorégulateurs pour les cellules et les gènes propres à l'expédition de produits pharmaceutiques de confort est honoré de s'associer à BioNTech en tant que fournisseur de solutions d'expédition thermique pour les envois de doses du vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 à partir des installations de BioNTech en Allemagne. Le conteneur d'expédition thermique sur mesure maintient une température de -70 °C pendant au moins 240 heures afin de s'assurer que le vaccin soit acheminé en toute sécurité à différents endroits dans le monde.

Le conteneur sur mesure utilise une double paroi faisant appel à la meilleure technologie de panneaux d'isolation sous vide, et une boîte de charge utile sur mesure comprenant des plateaux de flacons de produits dotée d'une poignée intégrée permettant un emballage et un déballage simplifiés. Les essais thermiques ont dépassé toutes les attentes et le conteneur a offert un rendement de réfrigération dépassant largement la durée minimale requise de 240 heures, et ce de façon constante. Le conteneur permet de maintenir la température désirée indéfiniment en ajoutant de la glace sèche, au besoin.

« Grâce à des concepts d'ingénierie innovants, l'équipe CSafe a pu dépasser les exigences de BioNTech en matière de conteneur haute performance permettant de maintenir la température à -70 °C pendant plus de 10 jours, a déclaré Patrick Schafer, PDG de CSafe Global. De plus, nous avons été en mesure de réduire la quantité de glace sèche nécessaire de plus de 30 % par rapport à nos prévisions initiales en apportant des ajustements supplémentaires lors de la conception. CSafe a toujours été une entreprise portée par une mission, et chacun de nos employés est très fier de cette réalisation extraordinaire et de notre rôle pour aider BioNTech à mettre fin à la pandémie. »

Le vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 (BNT162b2), qui est à base d'ARNm, une technologie brevetée de BioNTech, a été mis au point par BioNTech et Pfizer. BioNTech est le détenteur de l'autorisation de commercialisation au sein de l'Union européenne et le détenteur d'une autorisation d'utilisation d'urgence ou l'équivalent aux États-Unis (conjointement avec Pfizer), au Royaume-Uni, au Canada et dans d'autres pays en prévision d'une demande d'autorisation de commercialisation complète dans ces pays.

À propos de CSafe Global

CSafe Global offre des solutions d'expédition thermique de bout en bout aux industries pharmaceutiques et des sciences de la vie du monde entier. Grâce à sa capacité exclusive et entièrement intégrée d'intelligence artificielle, CSafe s'assure que les conteneurs sont disponibles au moment et à l'endroit où les clients en ont besoin. Avec le programme de pointe de contre-essai et de réutilisation de l'entreprise, les clients de CSafe sont assurés d'un rendement de produit soutenu et supérieur pour chaque envoi, qui répond également à leurs objectifs de durabilité. Misant sur une présence dans 150 pays, CSafe s'engage à fournir ses solutions sur demande en tout temps, avec une garantie complète, faisant ainsi de l'entreprise le partenaire de choix pour les clients les plus exigeants de la chaîne frigorifique.CSafeGlobal.com

