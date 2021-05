Intact Corporation financière continue d'aider les personnes et les collectivités affectées par la pandémie de COVID-19





Intact donne 1,35 million de dollars pour aider les quartiers les plus touchés à Toronto et soutenir leurs efforts de vaccination

TORONTO, le 5 mai 2021 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) fait un don de 1,2 million de dollars à United Way Greater Toronto pour venir en aide aux personnes et aux collectivités les plus durement touchées par la pandémie de COVID-19. Intact remet également 150 000 $ à la Ville de Toronto pour appuyer les efforts de vaccination dans les quartiers chauds.

« Nous savons que la pandémie est difficile pour bien des gens et des entreprises et pour la société, surtout durant cette troisième vague. Depuis le début, nous nous penchons sur des moyens d'aider les clients et les collectivités là où nous vivons et travaillons », a indiqué Louis Gagnon, président des opérations canadiennes d'Intact Corporation financière. « Nous ciblons les personnes et les familles les plus vulnérables aux conséquences de cette pandémie. Nous voulons continuer de faire notre part pour aider. »

Le don à la Ville de Toronto sera partagé également entre deux organismes qui veilleront à faire transporter les personnes des quartiers prioritaires aux cliniques de vaccination. Il permettra à Circle of Care, qui utilise le service de transport iRIDE, et au Scarborough Centre for Health d'augmenter le nombre de chauffeurs, d'heures et de services pour les personnes âgées et les personnes immunovulnérables qui n'ont pas accès à Wheel-Trans, un service de navette pour personnes à mobilité réduite.

« Au nom de la Ville de Toronto, je remercie Intact Corporation financière pour sa générosité, a déclaré le maire John Tory. Le don aidera Circle of Care et le Scarborough Centre for Health ? nos partenaires communautaires du plan de transport de la ville pour l'équité de vaccination - à garantir le transport des citoyens plus vulnérables jusqu'à leur rendez-vous de vaccination et le retour à leur domicile. »

Intact a également versé 1,2 million de dollars à United Way Greater Toronto pour contribuer à ses efforts à l'endroit des personnes les plus vulnérables des régions les plus touchées par la pandémie. Ce montant inclut les dons des employés et celui de contrepartie de l'entreprise dans le cadre de la campagne annuelle de jumelage des dons d'employés de 2020.

« Notre travail, qui se situe à l'intersection de la pauvreté, de l'équité et de la pandémie de COVID-19, est la preuve qu'investir dans les solutions locales, avec la participation des résidents et des organismes communautaires, fait avancer les choses. Maintenant que nous sommes dans la troisième vague, nous sommes très reconnaissants envers les entreprises tournées vers l'avenir comme Intact, qui vont au-delà des attentes pour que les gens qui ont un besoin urgent reçoivent l'aide dans leur quartier », a affirmé Daniele Zanotti, président et chef de la direction de United Way Greater Toronto.

Quelques faits :

Jusqu'à présent, Intact a fait don de 7 millions de dollars à des organismes partout au Canada pour venir en aide aux personnes et aux familles les plus vulnérables aux conséquences de la pandémie.





pour venir en aide aux personnes et aux familles les plus vulnérables aux conséquences de la pandémie. En 2020, pour chaque dollar que les employés ont donné durant la campagne annuelle de dons d'Intact, la Fondation Intact a versé en contrepartie 2 $.





Intact a remis 3,5 millions de dollars à United Way Greater Toronto et à d'autres agences Centraide au Canada .

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec des primes annuelles totalisant plus de 12 milliards de dollars. La société compte plus de 16 000 employés qui servent au-delà de 5 millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public, à partir de bureaux au Canada et aux États-Unis.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact Public Entities, une agence générale de gestion canadienne, offre des régimes d'assurance et des services de gestion des risques et des sinistres aux organismes publics du Canada.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion. Les produits sont souscrits par les filiales d'assurance d'Intact Insurance Group USA, LLC.

