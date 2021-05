Computer Workware Inc. se joint au groupe d'entreprises de Green Shield Canada





TORONTO, 05 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Faisant partie du groupe d'entreprises de Green Shield Canada (GSC), Green Shield Holdings Inc. a annoncé avoir fait l'acquisition de Computer Workware Inc. (CWI).



« La poursuite de notre stratégie élargie de diversification des activités, en particulier dans le domaine de la gestion et de l'administration des garanties, est une priorité essentielle pour nous, et nous sommes ravis de ce que cette transaction ajoute à notre portefeuille de solutions, a déclaré Rino Rondinone, vice-président directeur, Gestion des garanties et services technologiques de GSC. Fort de l'excellence de ses services, de sa croissance et de son innovation reconnue, notamment grâce à son logiciel Vital Objects (VO) et à sa plateforme iBenefits, le partenariat de CWI avec GSC et sa division HBM+ permettra à GSC d'accéder à de nouveaux clients et d'élargir ses capacités en tant qu'administrateur de garanties. »

Depuis ses débuts, CWI s'est concentrée sur la création et l'offre de solutions logicielles innovantes en administration des garanties collectives aux principaux assureurs et tiers administrateurs du Canada. Sa solution logicielle phare, VO, permet aux clients d'administrer des programmes traditionnels, flexibles et à base d'heures pour les promoteurs de régimes collectifs et leurs participants. Outre la solution VO, sa nouvelle plateforme iBenefits s'appuie sur la fonctionnalité VO de base pour offrir une expérience essentiellement numérique.

GSC et HBM+ s'associeront à CWI pour tirer parti de leurs forces et offrir aux clients des solutions technologiques de pointe pour la gestion et l'administration des garanties. « La suite logicielle d'administration de CWI renforcera la capacité de GSC à fournir des solutions robustes, y compris l'administration des régimes d'avantages sociaux de type flexible et à base d'heures, aux clients ayant de tels besoins, a déclaré Brent Allen, vice-président directeur, Régimes collectifs. Elle complète parfaitement notre capacité à gérer des régimes complexes et à servir les clients qui préfèrent une entreprise à vocation sociale comme assureur. »

« Au nom de l'équipe de CWI, je suis très enthousiaste pour l'avenir, a déclaré le président de CWI, Chris Mascitelli. Cette acquisition permettra à CWI d'améliorer encore plus la plateforme iBenefits et Vital Objects et d'offrir à nos clients de nouvelles possibilités de croissance de leurs activités. C'est une période très stimulante pour nous tous à CWI. »

L'équipe de direction actuelle de CWI continuera d'exploiter l'entreprise sous le nom de CWI, et Chris Mascitelli en demeurera le président.

À propos de Green Shield Holdings Inc.

Faisant partie du groupe d'entreprises de Green Shield Canada (GSC), Green Shield Holdings Inc. constitue la principale entreprise utilisée pour héberger les filiales de GSC.

À propos de Green Shield Canada (GSC)

GSC est le quatrième plus important fournisseur de garanties de soins de santé et dentaires au Canada. Elle est dotée d'une structure unique en tant qu'entreprise à vocation sociale, et elle a pour mission d'aider les Canadiens à adopter un mode de vie plus sain. D'un océan à l'autre, les régimes de garanties collectifs et individuels de GSC couvrent les médicaments, les soins dentaires, les soins de santé complémentaires, les soins de la vue, l'hospitalisation et les voyages, de même que les services de gestion et d'administration des garanties. Grâce à des stratégies durables axées sur les résultats, à une technologie de pointe et à un service à la clientèle exceptionnel, GSC crée des programmes novateurs pour près de quatre millions de participants dans tout le pays.

À propos de HBM+

HBM+ est plus qu'un gestionnaire de régimes d'assurance-médicaments; c'est un gestionnaire de régimes de soins de santé. De ses bureaux situés au Québec et en Ontario, HBM+ offre des solutions personnalisées qui facilitent l'administration des régimes d'assurance-médicaments, de soins dentaires et de soins de santé complémentaires pour les assureurs, les tiers payeurs et les organismes gouvernementaux dans tout le Canada. HBM+ se distingue par sa technologie éprouvée, son identité visuelle transparente, le caractère novateur de sa gestion des réclamations et de ses fonctions administratives, une gestion des professionnels de la santé axée sur la collaboration et une solide connaissance de l'industrie. HBM+ sait que chaque client est unique et doit pouvoir compter sur une solution d'affaires adaptée à ses besoins.

À propos de Computer Workware Inc. (CWI)

CWI est une société canadienne de logiciels qui se concentre depuis 1986 sur le développement de solutions d'administration d'assurance pour les régimes de garanties collectifs. Ses produits phares, iBenefits et Vital Objects, offrent des solutions aux plus grandes compagnies d'assurance, aux tiers administrateurs et aux associations du Canada.

