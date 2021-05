Falcon Private Holdings conclut la prise de contrôle d'EuroCave





Falcon Private Holdings LLC (« Falcon Private Holdings » ou « Falcon »), le véhicule privé de capital investissement de Jamshid Keynejad et Barry Siadat, annonce ce jour l'acquisition d'une participation majoritaire au capital d'EuroCave Group (« EuroCave » ou l'« entreprise »), le leader mondial des armoires à vin haut de gamme, auprès de Talis SA (« Talis »), un holding industriel français diversifié. Talis, actionnaire de contrôle d'EuroCave depuis 1997, conservera une part significative du capital et continuera à soutenir activement l'entreprise.

EuroCave, le pionnier des armoires à vin fondé en 1976, conçoit et produit ses solutions de conservation et de vieillissement exclusivement en France. EuroCave réalise un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros avec une présence sur tous les continents depuis plus de quarante-cinq ans. Les actifs d'EuroCave comprennent un site de production et un centre logistique à Fourmies (Hauts-de-France), un siège social et un centre de R&D à Villeurbanne (Rhône-Alpes), ainsi que des filiales de distribution en France, en Angleterre et en Allemagne. L'entreprise, au travers de son portefeuille de marques ? EuroCave, EuroCave Professional, ArteVino et Transtherm ? offre des solutions en pose libre ou encastrables à ses clients particuliers et professionnels.

David Walker, Président d'EuroCave et Directeur de Falcon Private Holdings, a déclaré : « En tant que leader sur le marché du haut de gamme et unique pure player de la conservation du vin, EuroCave est l'acteur le mieux positionné pour renforcer la pénétration des armoires à vin auprès d'une clientèle B2C et B2B, et ainsi développer sa part de marché. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de combiner nos forces avec celles de Talis, un partenaire qui partage notre vision et qui veillera à ce que l'héritage et l'ADN français d'EuroCave perdurent dans le cadre de l'accélération des investissements et de la croissance de l'entreprise. »

Philip Marxen, Administrateur d'EuroCave et Directeur Général de Falcon Private Holdings, ajoute : « EuroCave est une marque iconique, synonyme de l'art de vivre à la française. La croissance et la montée en gamme de la consommation de vin favorisent la prise de conscience de l'importance d'une conservation appropriée. Nous pensons qu'EuroCave va continuer à accompagner la migration vers une amélioration des techniques de conservation du vin, par la promotion de l'utilisation d'équipements spécialement conçus pour réguler la température et l'humidité, tout en bloquant les rayons ultraviolets et minimisant les vibrations. »

Robert Léon, Administrateur d'EuroCave et PDG de Talis, a commenté : « Talis est enthousiaste à l'idée de continuer à promouvoir la marque EuroCave, après vingt-quatre années passées en qualité d'actionnaire de contrôle. Nous sommes impatients d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire d'EuroCave avec Falcon, un autre investisseur de long-terme et qui possède de fortes compétences opérationnelles, notamment en matière d'accélération des activités des entreprises à l'international. »

Pascal Marchand, PDG d'EuroCave depuis 2010, a ajouté : « Notre entreprise est un acteur important de l'écosystème du vin et notre mission reste intacte : optimiser la conservation et le service du vin. Notre solution haut de gamme garantit qu'au moment de la dégustation, l'émotion de la rencontre entre le vigneron et l'amateur de vin est préservée. »

Pour Falcon, Jeantet et Morgan Lewis sont intervenus en qualité de conseils juridiques, EY de conseil comptable et fiscal et Kepler Corporate Finance de conseil sur le financement de l'opération. Pour Talis, Kepler Corporate Finance est intervenu en qualité de conseil M&A, Argos Avocats de conseil juridique et Benichou & Rontchevsky de conseil fiscal. Omnes Capital est intervenu en tant qu'arrangeur de la dette unitranche et Crédit du Nord de la ligne de crédit renouvelable.

Communiqué envoyé le 5 mai 2021 à 07:10 et diffusé par :