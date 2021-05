Cargill neemt Leman Decoration Group over en breidt aanbod gastronomische chocolade uit





SCHIPHOL, Nederland, 5 mei 2021 /PRNewswire/ -- Cargill heeft Leman Decoration Group overgenomen, een toonaangevende leverancier van taartdecoraties voor de hele bakkerijsector, inclusief artisanale, klein industriële en thuisbakkerssegmenten. De overname breidt het aanbod van Cargill op het gebied van decoratie aanzienlijk uit, waardoor de cacao- en chocolade-activiteiten van het bedrijf gastronomische klanten in Europa en de hele wereld beter kunnen bedienen. Klanten zullen profiteren van een nauwere vertrouwensrelatie en snel op de markt gebrachte producten met complementaire decoratietechnologie, verbeterde productiecapaciteit en een zeer uitgebreid productportfolio.

"Door Leman Decoration Group aan de Cargill-familie toe te voegen, kunnen wij onze gastronomische en industriële klanten bij elke stap in hun traject ondersteunen ? van concept tot afgewerkt product," zegt Inge Demeyere, algemeen directeur van Cargill Chocolate Europe. "Onze Gourmet business wordt een echte one-stop-shop voor al hun behoeften op het gebied van chocolade, toevoegingen, decoraties, couverturechocolade en nu ook een uitgebreid assortiment van speciale decoraties. Dit alles wordt ondersteund door een uniek platform voor een goede dienstverlening aan de klant, inclusief uitgebreide R&D- en printmogelijkheden, en de gecombineerde expertise en hulpmiddelen van twee organisaties van wereldklasse."

De Leman Decoration Group staat bekend voor zijn uitgebreid en creatief productassortiment. Het portfolio bevat cakedecoraties, chocoladeprints, op suiker gebaseerde decoraties en wafels. Het familiebedrijf heeft klanten in 55 landen dankzij een sterke productinnovatie, gecombineerd met een verticaal geïntegreerde, end-to-end toeleveringsketen die een uniek platform biedt voor een ongeëvenaarde dienstverlening aan de klant. Deze aanpak sluit perfect aan bij het doel van Cargill om gastronomische oplossingen aan te bieden, met controle over het hele proces, van boon tot decoratie.

"De ruime expertise van Cargill inzake chocoladeproductie en de gevestigde wereldwijde bevoorrading van cacao en chocolade zijn een perfecte aanvulling op ons langdurig engagement voor onze gastronomische klanten," zegt Didier Leman, eigenaar van Leman Decoration Group. "Als onderdeel van Cargill kunnen we voortbouwen op onze erfenis van bijna 6 decennia in de decoratiesector en de collectieve kracht van onze complementaire activiteiten benutten om beter te voldoen aan alle behoeften van onze klanten, vandaag en in de komende jaren."

Als onderdeel van de transactie zullen alle faciliteiten van de Leman Decoration Group deel worden van de Cargill-familie. Het gaat hier om de drie ultramoderne productielocaties in België, Mauritius en Thailand en de bijna 450 werknemers die zullen rapporteren aan de speciale Global Gourmet and Distribution-organisatie.

De synergieën tussen de twee organisaties hebben ook betrekking op de in Moeskroen (België) gevestigde innovatiecentra. De opening van het "House of Chocolate" van Cargill, een complex met de allernieuwste faciliteiten voor de ervaring van chocolade, een proeffabriek en een zintuiglijk laboratorium, is gepland voor begin 2022, op 1,5 km van de toonaangevende R&D-hub van de Leman Decoration Group. Samen zullen deze centra een ongeëvenaard platform bieden voor klantdemonstraties, partnerschappen en innovaties.

De overname van Leman Decoration Group door Cargill is de meest recente van een reeks stappen om de aanwezigheid en de productlijn van Cargill in het gastronomische segment uit te breiden. In 2019 nam Cargill Smet over, een toonaangevende in België gevestigde leverancier van snoep- en chocoladedecoraties. In januari 2021 breidde het bedrijf de gastronomische productiefaciliteit in Kalmthout (België) uit. In maart van dit jaar voegde Cargill ook Signature Origins toe aan de Velichetm-lijn van couverturechocolade.

Andere opmerkelijke investeringen van Cargill in het gastronomische segment zijn de overnames van de wereldwijde chocoladeactiviteiten van Archer Daniels Midland Co. in 2015. Vandaag is Cargill het tweede grootste chocoladebedrijf ter wereld. Het bedrijf staat ten dienste van de gastronomische markt met de merken Veliche Gourmettm, Smet, Vanova® en nu ook Leman Decorations.

Over Cargill

Verspreid over 70 landen zetten de 155.000 werknemers van Cargill zich onvermoeibaar in om ons doel te realiseren, namelijk de wereld op een verantwoorde en duurzame manier van voedsel voorzien. Dag na dag verbinden we boeren met markten, klanten met ingrediënten, mensen en dieren met het voedsel dat ze nodig hebben om te gedijen. Cargill koppelt 155 jaar ervaring aan nieuwe technologieën en inzichten om op te treden als een betrouwbare partner voor voedings-, landbouw-, financiële en industriële klanten in meer dan 125 landen. Wij bouwen zij aan zij aan een sterkere, duurzame toekomst voor de landbouw.Voor meer informatie bezoekt u Cargill.com en ons News Center.

Over de wereldwijde cacao- en chocoladeactiviteiten van Cargill

Cargill Cocoa & Chocolate levert wereldwijd cacao en chocolade van hoge kwaliteit op een duurzamere manier en brengt zijn klanten op die manier gemoedsrust, integriteit en opwinding. Wij creëren een uitgebreid assortiment van uitstekende gestandaardiseerde en gepersonaliseerde producten en diensten, met evenwichtig verdeelde inspanningen op het gebied van bevoorradingszekerheid, duurzaamheidsprojecten en zintuiglijke expertise. Bovendien stellen wij onze diepgaande kennis van de markt ter beschikking van onze klanten. Wij ontwikkelen een stevige, eerlijke en transparantie toeleveringsketen, van boon tot reep, en willen de industrienormen voortdurend mee herschrijven. Om een duurzamere bevoorrading van cacaobonen van goede kwaliteit te verzekeren heeft Cargill zijn eigen inkoop- en handelsactiviteiten opgezet in Brazilië, Ivoorkust, Ghana en Indonesië. De Cargill Cacaobelofte benadrukt onze inzet om ervoor te zorgen dat landbouwers en hun gemeenschappen zijn een beter inkomen en een hogere levensstandaard te bereiken. Ons team van 3800 gepassioneerde cacao- en chocolade-experten werkt op 54 locaties en behoort tot de 155.000 collega's, verspreid over de hele wereld. Meer informatie vindt u op cargillcocoachocolate.com .

Over Velichetm gourmet

Veliche is speciaal gericht op chef-ondernemers die erg gedreven zijn en hun zaak tot een succes willen maken. Ze worden gedreven door hun passie voor patisserie en bakkerij- en chocoladeproducten om de smaakpapillen van hun klanten te verrukken. Veliche helpt chefs hierbij door zakelijke knowhow en inspiratie te delen, en door hun creativiteit te voeden met kwalitatief hoogstaande en gemakkelijk te gebruiken Belgische chocolade. Veliche ondersteunt ook het ondernemingsschap in landen waar cacao vandaan komt door landbouwers de mogelijkheid te bieden om agrarische ondernemers te worden en hun boerderij als een bedrijf te leiden en zo meer winst te maken en meer welvaart te creëren. Meer informatie vindt u op: http://www.veliche.com/. Veliche is een door Cargill ondersteund merk.

Over Leman Decoration Group

Lemon Decoration Group, met hoofdzetel in Moeskroen (België), is een producent van inspirerende taartdecoraties in chocolade, suiker en marsepein. Onze missie is om taarten nog mooier te maken. Mooie taarten smaken beter en verkopen sneller, wat extra waarde creëert voor onze klanten. Wij hebben drie productiefaciliteiten: België voor bedrukte chocolade, Thailand voor suiker en artisanale chocolade en Mauritius voor wafelbloemen en bedrukte wafels.

Het bedrijf werd opgericht in 1963 door Georges Leman en concentreerde zich in het begin op de productie van marsepeinrozen. Vandaag de dag is de Leman Decoration Group een one-stop-shop voor een breed gamma eetbare en niet-eetbare decoraties. Onze producten worden verkocht in 55 landen en 450 werknemers maken deel uit van de groep. Onze expertise resulteert jaarlijks in een vernieuwd assortiment om patissiers, bakkers, ijsproducenten en chocolatiers te inspireren. Meer informatie vindt u op www.lemandecorationgroup.com.

