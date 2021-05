Boralex ajoute 180 MW à son portefeuille de projets et enregistre un résultat net de 38 M$ au 1er trimestre de 2021





Faits saillants du 1er trimestre 2021

Flux de trésorerie discrétionnaires des douze derniers mois à 142 M$, en ligne avec l'objectif 2023 de 140 à 150 M$

BAIIA(A) de 151 M$ (162 M$) au T1-2021 comparativement à 149 M$ (169 M$) au T1-2020



Résultat net de 38 M$ (43 M$) au T1-2021, contre 44 M$ (37 M$) enregistrés au T1-2020

Production totale combinée en ligne avec la production du trimestre comparable de 2020

Production totale : en ligne avec le T1- 2020 et 1 % inférieure à la production anticipée (1)

Production éolienne : diminution de 4 % par rapport au T1- 2020 et 1 % inférieure à la production anticipée

Contribution de 29 M$ (20 M$) au BAIIA(A) provenant des acquisitions de la participation de la CDPQ dans trois parcs éoliens au Québec, de participations dans sept parcs solaires aux États-Unis et des mises en service

Ajout de 180 MW de nouveaux projets et bonne progression des projets en développement

Ajout de 180 MW au portefeuille de projets, soit 143 MW de projets solaires et 37 MW de projets éoliens



Avancement au Chemin de croissance du projet éolien de 71 MW Moulins du Lohan en France au à la suite d'une décision favorable du Conseil d'État

Mise en service du parc éolien Bazougeais en France le 1 er mai, un ajout de 12 MW à la puissance installée totale

le 1 mai, un ajout de 12 MW à la puissance installée totale Signature d'un contrat d'achat d'électricité renouvelable de 5 ans pour la consommation d'IBM France

Vente de la centrale de production d'énergie Blendecques en France , dernier actif de production d'énergie fossile de la Société, qui devient ainsi producteur à 100 % d'énergie renouvelable

MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - Pour le trimestre terminé le 31 mars 2021, Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) a continué d'ajouter de nouveaux projets à son portefeuille de projets et de faire progresser ses projets existants vers les phases « Sécurisés » et « Prêts à construire » de son Chemin de croissance. La Société a également enregistré une production comparable à celle du trimestre correspondant en 2020.

« Depuis le début de l'année, nous avons poursuivi la mise en oeuvre de notre plan stratégique et ainsi continué à générer un haut niveau de flux de trésorerie discrétionnaires, l'un de nos trois objectifs financiers 2023. La contribution de nos deux plus récentes acquisitions et des mises en service a été conforme à nos attentes. Les conditions de vent en France ont été en ligne avec la production anticipée mais néanmoins en deçà des conditions exceptionnelles du premier trimestre 2020 », a fait valoir le président et chef de la direction de Boralex, Patrick Decostre.

Le début de l'année 2021 a été marqué par des annonces importantes pour deux projets d'envergure : la signature du contrat du projet éolien Apuiat au Québec, d'une puissance installée de 200 MW (100 MW net à Boralex), en partenariat avec les Innus, et la décision rendue en faveur du projet éolien de 71 MW Moulins du Lohan dans la région de Bretagne, en France. Ces annonces sont fort encourageantes pour la poursuite du développement de la Société. Boralex a également publié son premier rapport de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE), Au-delà des énergies renouvelables. Ce rapport distinct du rapport annuel illustre l'approche rigoureuse prise par la Société dans l'élaboration de sa stratégie RSE, laquelle est d'ailleurs bien arrimée à son plan stratégique, au même titre que ses objectifs financiers. En 2021, Boralex met l'accent sur les enjeux suivants : la diversité et l'égalité des chances, un bilan des émissions de gaz à effet de serre ainsi que la santé et la sécurité au travail, incluant la santé psychologique.

_______________________________ (1) Calculé en fonction des moyennes historiques ajustées des mises en service et des arrêts prévus pour les sites d'expérience et pour les autres sites, à partir des études de

productibles réalisées. (2) Les chiffres entre parenthèses indiquent les résultats selon le Combiné, comparativement à ceux obtenus selon IFRS. Voir « Combiné - Mesure non conforme aux IFRS » ci-

après.

Concernant les perspectives de la Société, M. Decostre a ajouté : « Au cours du prochain trimestre, nous allons poursuivre la mise à jour de notre plan stratégique afin de tenir compte des opportunités accrues provenant de l'accélération de la transition énergétique à la suite de la publication des plans de relance des divers gouvernements à travers le monde. Cette révision, accompagnée de la mise à jour de nos objectifs financiers 2023 compte tenu de la forte progression de nos résultats au cours des deux dernières années, sera dévoilée le 17 juin prochain à l'occasion d'une journée de l'investisseur. »

Pour les périodes de trois mois closes le 31 mars



IFRS Combiné(1) (en millions de dollars canadiens, sauf indication 2021 2020 Variation 2021 2020 Variation contraire) (non audités)



$ %



$ % Production d'électricité (GWh)(2) 1 630 1 533 97 6 1 830 1 837 (7) -- Produits de la vente d'énergie et















compléments de rémunération 206 200 6 3 228 232 (4) (2) BAIIA(A)(1) 151 149 2 1 162 169 (7) (4)

















Résultat net 38 44 (6) (13) 43 37 6 18 Résultat net attribuable aux actionnaires















de Boralex 34 41 (7) (18) 39 34 5 15 Par action (de base et dilué) 0,33 $ 0,43 $ (0,10) $ (23) 0,38 $ 0,35$ 0,03 $ 8 Flux de trésorerie nets liés aux activités















d'exploitation 133 133 -- -- 132 136 (4) (1) Marge brute d'autofinancement(1) 115 124 (9) (7) 125 137 (12) (8)







Périodes de trois mois closes les Périodes de douze derniers moiscloses les (en millions de dollars canadiens, sauf indication 31 mars 31 mars Variation 31 mars 31 décembre Variation contraire) (non audités) 2021 2020 $ % 2021 2020 $ % Flux de trésorerie discrétionnaires(1) - IFRS 60 68 (8) (12) 142 146 (4) (4)

(1) Se référer à la rubrique Mesures non conformes aux IFRS du rapport annuel 2020 disponible sur les sites web de Boralex (boralex.com) et de SEDAR (sedar.com). (2) Inclut les compensations à la suite des limitations de production d'électricité demandées par les clients (22 GWh pour T1 2021, dont 16 GWh pour l'éolien et 6 GWh pour le

solaire et 31 GWh pour T1 2020 que pour l'éolien).

Au 1er trimestre 2021, Boralex a produit 1 630 GWh (1 830 GWh) d'électricité, ce qui représente une augmentation de 6 % sur une base IFRS et un niveau comparable sur une base combinée aux 1 533 GWh (1 837 GWh) du trimestre correspondant de 2020. La hausse est attribuable aux récentes acquisitions dans le secteur éolien au Québec et solaire aux États-Unis ainsi qu'à une hausse de production pour le secteur hydroélectrique au Canada.

Pour la période de trois mois close le 31 mars 2021, les produits générés par la vente d'énergie s'élèvent à 206 M$ (228 M$), en hausse de 3 % sur une base IFRS et en baisse de 2 % sur une base combinée par rapport au 1er trimestre 2020. Pour le

1er trimestre 2021, la Société enregistre un BAIIA(A) consolidé de 151 M$ (162 M$), en hausse de 1 % sur une base IFRS et en baisse de 4 % sur une base combinée par rapport au premier trimestre 2020. La hausse des produits et du BAIIA(A) sur une base IFRS est aussi attribuable à l'augmentation de production décrite précédemment.

Pour la période de trois mois close le 31 mars 2021, Boralex a enregistré un résultat net de 38 M$ (43 M$), contre un résultat net de 44 M$ (37 M$) pour la période correspondante de 2020. Tel qu'illustré dans le tableau ci-dessus, le résultat net attribuable aux actionnaires de Boralex est de 34 M$ (39 M$), ou 0,33 $ (0,38 $) par action (de base et dilué), comparativement à un résultat net attribuable aux actionnaires de Boralex de 41 M$ (34 M$) ou 0,43 $ (0,35 $) par action (dilué) pour la période correspondante de 2020.

Perspectives

En juin 2019, la direction de Boralex a dévoilé le plan stratégique qui guide ses actions en vue d'atteindre ses objectifs financiers pour 2023. Le plan s'articule autour de quatre orientations principales et de trois objectifs financiers. Il découle d'une analyse rigoureuse du marché et des tendances dans le secteur des énergies renouvelables. Il s'inscrit également dans l'optique où une profonde et rapide transformation de l'industrie est en cours, en raison notamment des nombreuses innovations technologiques et de l'accélération de la transition énergétique.

Pour réussir la mise en oeuvre de son plan stratégique et atteindre ses objectifs financiers, la Société s'appuie sur sa solide expertise en matière de développement de projets de petite et moyenne taille, ce qui constitue un avantage clé pour tirer parti des occasions qui se présentent dans des marchés de plus en plus concurrentiels, notamment celui de l'énergie solaire.

Boralex déploie son plan stratégique en s'appuyant sur le potentiel de croissance offert par les marchés où elle exerce ses activités.

La Société dispose d'un portefeuille de projets à divers stades de développement, selon des critères clairement identifiés, pour un total de 2 614 MW, ainsi qu'un Chemin de croissance de 603 MW, tel qu'illustré ci-dessous.

(1) Le projet de Evits et Josaphat repowering représente une puissance totale de 14 MW, soit un ajout de 2 MW, celui de Remise de Reclainville repowering représente une

puissance totale de 14 MW, soit un ajout de 2 MW et le projet Mont de Bézard 2 repowering représente une puissance totale de 25 MW, soit un ajout de 13 MW. (2) La Société détient 50 % des actions du projet éolien d'une puissance totale de 200 MW et elle ne détient pas le contrôle. (3) L'investissement total et le BAIIA annuel estimé pour les projets situés en France ont été convertis en dollars canadiens au taux de clôture au

31 mars 2021. (4) Certains projets seront mis en service après 2023.

Afin que la mise en oeuvre du plan stratégique se traduise par une croissance disciplinée, tout en créant de la valeur pour les actionnaires, la direction de Boralex suit l'évolution des trois critères retenus comme objectifs financiers.

Pour la période de douze mois se terminant le 31 mars 2021, la Société a généré des flux de trésorerie discrétionnaires de

142 M$, un niveau en ligne avec l'objectif 2023 de 140 à 150 M$.

Le dividende versé aux actionnaires au cours du trimestre terminé le 31 mars 2021, équivalait à un ratio de distribution de 47 %, en ligne avec le ratio de distribution cible de 40 % à 60 % établi selon les objectifs financiers 2023.

Enfin, au 4 mai 2021, la puissance installée de Boralex s'élevait à 2 455 MW. En ajoutant les projets en construction ou prêts à construire et les projets sécurisés du Chemin de croissance de la Société, la puissance installée augmente à 3 058 MW, un niveau supérieur à l'objectif 2023 de 2 800 MW. Certains projets sécurisés pourraient toutefois être mis en service après 2023.

Déclaration de dividendes

Le conseil d'administration de la Société a autorisé et déclaré un dividende trimestriel de 0,1650 $ par action ordinaire. Ce dividende sera versé le 15 juin 2021 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 31 mai 2021. Boralex désigne ce dividende comme étant un « dividende déterminé » en vertu du paragraphe 89 (14) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toutes les dispositions législatives provinciales applicables aux dividendes déterminés.

À propos de Boralex

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis plus de 30 ans. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com . Suivez-nous sur Facebook , LinkedIn et Twitter .

Mise en garde à l'égard d'énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué, incluant celles ayant trait aux résultats et au rendement pour des périodes futures, au plan stratégique, au modèle d'affaires et à la stratégie de croissance de la Société, aux objectifs financiers et aux projets de production d'énergie renouvelable en portefeuille ou sur le Chemin de croissance de la Société constituent des déclarations prospectives fondées sur des prévisions actuelles, au sens des lois sur les valeurs mobilières.

Les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses importantes, y compris les suivantes : les hypothèses posées quant au rendement que la Société tirera de ses projets, selon les estimations et les attentes de la direction en ce qui a trait aux facteurs liés aux vents et à d'autres facteurs, les opportunités qui pourraient être disponibles dans les divers secteurs visés pour la croissance ou la diversification, les hypothèses posées quant aux marges du BAIIA(A), les hypothèses posées quant à la situation dans le secteur et à la conjoncture économique en général, la concurrence et la disponibilité du financement et de partenaires. Bien que la Société estime que ces facteurs et hypothèses sont raisonnables, selon les renseignements dont elle dispose actuellement, ceux-ci pourraient se révéler inexacts.

Boralex tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et que ses résultats, ou les mesures qu'elle adopte, pourraient différer significativement de ceux qui sont indiqués ou sous-jacents à ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une déclaration prospective donnée. Les principaux facteurs pouvant entraîner une différence significative entre les résultats réels de la Société et les informations financières prospectives ou attentes formulées dans les déclarations prospectives incluent notamment, l'effet général des conditions économiques, les fluctuations de diverses devises, les fluctuations des prix de vente d'énergie, la capacité de financement de la Société, la concurrence, les changements dans les conditions générales du marché, la réglementation régissant son industrie, les litiges et autres questions réglementaires liées aux projets en exploitation ou en développement, ainsi que certains autres facteurs énumérés dans les documents déposés par la Société auprès des différentes commissions des valeurs mobilières.

À moins d'indication contraire de la Société, les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l'effet que pourraient avoir sur ses activités, des transactions, des éléments non récurrents ou d'autres éléments exceptionnels annoncés ou survenant après que ces déclarations ont été faites. Rien ne garantit que les résultats, le rendement ou les réalisations, tels qu'ils sont formulés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, se concrétiseront. Le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives.

À moins de n'y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la direction de Boralex n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements.

Les données exprimées en pourcentage sont calculées à partir de montants en milliers de dollars.

Combiné - Mesure non conforme aux IFRS

Le Combiné (« Combiné ») présenté ci-dessus ainsi que dans le rapport de gestion de la Société résulte de la combinaison de l'information financière de Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») établie selon les normes IFRS et de celle portant sur la quote-part des Participations. Les Participations représentent des investissements significatifs de Boralex, et bien que les normes IFRS ne permettent pas de consolider leur information financière au sein de celle de Boralex, la Direction considère que le Combiné est une donnée utile pour évaluer la performance de la Société. Afin d'établir le Combiné, Boralex a d'abord préparé ses états financiers ainsi que ceux des Participations selon les normes IFRS. Ensuite, les postes Participations dans des Coentreprises et entreprises associées, Quote-Part des profits (pertes) des Coentreprises et entreprises associées et Distributions reçues des Coentreprises et entreprises associées sont remplacés par la part respective de Boralex (allant de 50,00 % à 59,96 %) dans tous les postes aux états financiers des Participations (c'est-à-dire les revenus, les dépenses, l'actif, le passif, etc.). Pour plus d'information, se référer à la note Participations dans des Coentreprises et entreprises associées des états financiers consolidés annuels audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

