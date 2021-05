Purolator améliore son réseau aérien alors que la demande pour les services d'expédition Express continue d'augmenter





TORONTO, le 5 mai 2021 /CNW/ - Purolator a annoncé aujourd'hui l'amélioration de son réseau aérien par l'entremise de la signature d'une nouvelle entente de services avec Voyageur Aviation Corp, une filiale de Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR) dont le siège social se situe à North Bay, en Ontario. Purolator peut désormais offrir plus d'options de service alors que la croissance de ses services transfrontaliers et généraux se poursuit.

« Purolator investit continuellement dans son réseau afin de répondre aux besoins de ses clients », a déclaré Chris Spanjaard, vice-président principal et chef de l'exploitation de Purolator. « Cette entente avec Voyageur complète notre réseau existant et améliore notre capacité à servir nos entreprises et clients transfrontaliers ayant des envois Express hautement prioritaires. »

Purolator, qui possède l'un des réseaux les plus étendus au Canada, pourra mettre en place davantage d'options de service pour les envois transfrontaliers avec l'aide de ce nouveau partenaire. Celles-ci comprennent l'offre aux entreprises et aux consommateurs canadiens d'un meilleur accès à la vaste diversité de produits que présente le marché américain.

« Nous sommes emballés d'avoir établi ce partenariat avec Purolator et nous sommes impatients de commencer à utiliser notre Dash 8-100 PF pour améliorer notre capacité. Nous sommes honorés que Purolator, une entreprise en croissance et innovatrice, ait choisi Voyageur pour bonifier ses services pour ses clients », a indiqué Scott Tapson, président de Voyageur Aviation Corp.

En plus d'ajouter de la capacité par l'entremise de partenariats avec des transporteurs de fret aérien, Purolator continue d'étendre ses services en Amérique du Nord. Cette dernière amélioration fait partie d'une série d'investissements dans l'infrastructure du réseau effectués par l'entreprise pour garder une longueur d'avance sur l'évolution des besoins de ses clients.

Pour obtenir plus d'information sur les derniers investissements et les initiatives de Purolator, veuillez visiter le site purolator.com/SuperHub.

À propos de Purolator

Purolator est le fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis au Canada. Célébrant 60 ans de services qui permettent à ses clients de tenir leurs promesses, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour rejoindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Purolator est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 13 000 employés. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site purolator.com.?

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionales intégrées. Chorus a pour vision d'offrir au monde l'accès à l'aviation régionale. L'entreprise, dont le siège social est situé à Halifax, en Nouvelle-Écosse, intègre Chorus Aviation Capital, un locateur chef de file mondial d'avions de transport régional, Jazz Aviation et Voyageur Aviation, des entreprises de longue date reconnues pour la sécurité de leurs opérations et leur excellent service à la clientèle. Chorus offre un vaste éventail de services de soutien à l'aviation régionale couvrant toutes les étapes du cycle de vie des avions, y compris les acquisitions, la location, la remise en état, l'ingénierie, la modification, la reconversion et la préparation, les vols à forfait, la maintenance des appareils et des pièces, le désassemblage et l'approvisionnement en pièces. Les actions avec droit de vote variable de catégorie A et les actions avec droit de vote de catégorie B de Chorus de l'entreprise sont transigées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.com.

SOURCE Purolator Inc.

Communiqué envoyé le 5 mai 2021 à 07:00 et diffusé par :