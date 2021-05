Orchestre collégial des conservatoires - Un projet numérique, sept conservatoires et cinquante musiciens





QUÉBEC, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) est fier de dévoiler sa plus récente réalisation numérique : l'Orchestre collégial des conservatoires. Dans une formule renouvelée, l'édition 2021 présentera l'enregistrement d'une oeuvre orchestrale interprétée par plusieurs étudiants de niveau collégial, répartis dans sept villes du Québec. D'une durée de neuf minutes, l'oeuvre choisie pour ce projet pédagogique a été composée par Arturo Márquez et s'intitule Danzón no 2.

En temps habituel, l'Orchestre collégial des conservatoires se déroule durant une fin de semaine complète au terme d'une session de cours. Durant l'année, les étudiants inscrits apprennent et répètent leur partie pendant plusieurs semaines, se rassemblent dans un même conservatoire, mettent en commun leurs apprentissages sous la direction d'un chef d'expérience et offrent un concert comme point culminant de ces trois jours de formation. « Nous avions le souhait de maintenir ce projet rassembleur tout en préservant cette expérience pédagogique dans un contexte sanitaire contraignant. Habituellement, c'est une occasion unique pour nos étudiants de se réunir, de peaufiner leur jeu et de jouer ensemble. Avec la pandémie, le défi était d'offrir une occasion à des étudiants répartis dans sept régions différentes de poursuivre le développement de leurs compétences de musiciens dans un projet novateur. » explique Jean-François Latour, directeur des études au CMADQ.

Du concert classique au numérique

Ainsi, depuis le début du mois de février, les étudiants ont travaillé individuellement avec leur titulaire principal ainsi qu'en petits groupes avec le professeur de leur conservatoire attitré à ce cours. Puis, tout récemment, de Gatineau à Val-d'Or, en passant par Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay et Trois-Rivières, les jeunes musiciens participants ont enregistré leur partie en studio auprès de techniciens professionnels. Un mixage est en cours de réalisation afin que l'oeuvre de M. Márquez prenne forme.

Pour conclure cette expérience unique, une équipe de tournage de Québec se déplacera de ville en ville au cours des prochaines semaines afin de capter en images les jeunes musiciens en action. Au programme, lieux emblématiques, performances des étudiants et plaisir de jouer ensemble à nouveau ! Une vidéo combinant les prises de vue et l'enregistrement audio de l'oeuvre sera ensuite réalisée afin de consolider ce projet pédagogique inédit. La vidéo finale sera diffusée sur les réseaux sociaux du Conservatoire dès le mois de juin prochain.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise l'excellence, la rigueur et la créativité.

