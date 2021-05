Avis aux médias - MISE À JOUR - Itinéraire du premier ministre pour le mercredi 5 mai 2021

16 h 30

Le premier ministre participera à un évènement virtuel pour reconnaître les lauréats nationaux des Prix du Premier ministre pour l'excellence dans l'enseignement, l'excellence dans l'enseignement des STIM et l'excellence en éducation de la petite enfance. Il sera accompagné du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, et du président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos.