Chorus Aviation annonce une entente de trois ans avec Purolator pour des services nolisés de fret aérien

HALIFAX, NS, le 5 mai 2021 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) est fière d'annoncer que sa filiale, Voyageur Aviation Corp. (« Voyageur ») a conclu un contrat avec Purolator Inc. (« Purolator ») visant des services nolisés de fret aérien. Le contrat, d'une durée de trois ans, entré en vigueur le 12 avril 2021, fait suite à un essai initial de six mois couronné de succès.

« Nous sommes ravis d'avoir noué cette relation avec Purolator et sommes honorés qu'elle nous ait choisis pour offrir des services à ses précieux clients. Notre présence dans le domaine du fret aérien se traduisait jusqu'à présent par la conversion de plusieurs appareils Dash 8 en avions-cargos, toutefois, ce contrat avec Purolator marque une étape significative pour ce qui est de l'expansion de nos capacités dans le marché du fret, a déclaré Joe Randell, président et chef de la direction de Chorus. Pour Chorus, le marché du fret aérien revêt une importance croissante. Cette entente constitue un autre exemple de notre offre intégrée de services régionaux et témoigne de notre aptitude à utiliser des avions régionaux à différentes étapes de leur vie utile. »

« Ces services témoignent de notre capacité à offrir des solutions aux clients ayant des exigences uniques en matière de transport aérien, a déclaré Scott Tapson, président de Voyageur. Je suis fier de l'équipe de Voyageur, qui a réussi à obtenir ce contrat important. »

« Purolator investit continuellement dans son réseau pour répondre aux besoins de ses clients, a déclaré Chris Spanjaard, vice-président principal et chef de l'exploitation de Purolator. Cette entente avec Voyageur vient compléter notre réseau existant et rehausse notre capacité à exploiter nos activités transfrontalières et à desservir nos clients pour ce qui est des envois express de haute priorité. »

En vertu de cette nouvelle entente, Voyageur remplacera deux avions-cargos simplifiés (ou SPF pour Simplified Package Freighter) Dash 8-100 utilisés pour l'essai par deux avions-cargos (ou PF pour Package Freighter) Dash 8-100. Le Dash 8-100 PF a été conçu et développé par Voyageur, qui est un organisme de maintenance agréé et un organisme d'approbation de conception. Le Dash 8-100 PF est conçu pour transporter une charge marchande type de 4 500 kilogrammes / 10 400 livres et un volume de 39 mètres cubes / 1 380 pieds cubes. Il s'agit de la plus importante charge marchande dans la catégorie des turbopropulseurs régionaux moyens (capacité de 30 à 40 passagers) ayant fait l'objet de programmes de transformation en avion-cargo et d'une augmentation de 38 % du volume pouvant être transporté par rapport au Dash 8-100 SPF.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital - une entreprise de location d'avions régionaux de premier plan de portée internationale - ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location ; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation ; les vols à contrat ; ainsi que la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Pour en savoir plus, consultez le site www.chorusaviation.com.

À propos de Purolator

Purolator Inc. est le fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis au Canada. Célébrant 60 ans de services qui permettent à ses clients de tenir leurs promesses, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour rejoindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Purolator est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses employés, dont le nombre dépasse 13 000. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site purolator.com.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective ». On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « projette », « devra » et « devrait » ou de termes ou expressions similaires, y compris d'hypothèses. Cette information peut, entre autres, porter sur la durée prévue du contrat visant des services nolisés de fret aérien et sur des observations concernant des stratégies, des attentes, des activités planifiées ou des mesures futures. Par nature, l'information prospective repose sur des hypothèses et elle comporte des risques et incertitudes importants. Les prévisions, projections ou énoncés prospectifs ne sont donc pas fiables parce qu'ils sont tributaires, notamment, de circonstances externes, de l'évolution des conditions du marché et des incertitudes générales inhérentes au secteur. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats indiqués dans l'information prospective pour un certain nombre de raisons, notamment la possibilité que le contrat visant des services de fret aérien soit résilié avant l'échéance prévue ainsi que les facteurs de risques décrits dans la section afférente de la notice annuelle de Chorus datée du 18 février 2021 et dans le dossier d'information public de Chorus disponibles à www.sedar.com . Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué représentent les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle ils ont été faits) et pourraient changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de modifier ces énoncés pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Il y a lieu de préciser au lecteur que la liste des facteurs et risques précités n'est pas exhaustive.

