/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Mendicino discutera des détails de la nouvelle voie d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs essentiels et les étrangers diplômés/





OTTAWA, ON, le 4 mai 2021 /CNW/ - L'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, organise un événement spécial pour discuter de la voie d'accès à la résidence permanente récemment annoncée pour les travailleurs essentiels et les étrangers diplômés d'une institution canadienne qui travaillent déjà avec ardeur au Canada.

Date : Le mercredi 5 mai 2021 Heure : 15 h 45 (HE)

L'événement débutera à 15 h 45 (HE) par l'allocution du ministre. Elle sera suivie d'une séance de questions et réponses pour les médias, puis d'une table ronde avec des invités spéciaux du secteur des soins de santé.

