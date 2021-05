En ce mercredi 5 mai, cinq professeurs de l'Université TÉLUQ au congrès 2021 de l'Acfas





QUÉBEC, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, cinq professeurs de l'Université TÉLUQ contribueront à l'avancement de la science à la 88e édition du congrès de l'Association francophone pour le savoir (Acfas). Cette année, l'événement est organisé conjointement par l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishop's, et se tient en formule hybride.

Jacqueline Bourdeau, professeure associée au Département Éducation, avec Claire Anjou, chercheuse à l'Université TÉLUQ, amorce la journée avec une communication qui s'intitule « Pourquoi la méthodologie 'Design-Based Research' (DBR) pour le projet TEEC? » La méthodologie DBR permet de conduire en parallèle et en interaction les deux processus de vérification d'hypothèses et de développement d'artefacts grâce à des itérations successives. Le projet TEEC vise justement les deux, c'est-à-dire la vérification d'hypothèses sur l'apprentissage en contexte et le développement d'une plate-forme d'apprentissage collaboratif à distance mettant en lumière le rôle du contexte dans l'apprentissage.

Cette communication sera présentée en ligne à compter de 9 h 15.

Valéry Psyché, elle aussi du Département Éducation, appuyée par Fatma Miladi, chercheuse à l'Université TÉLUQ, présente une communication ayant pour titre « Un outil de scénarisation pédagogique conscient du contexte ». Dans le cadre du projet de recherche TEEC (Technologie éducative et enseignement en contexte), une équipe est chargée de concevoir des outils conscients de l'effet de contexte sur les apprentissages pour différents acteurs (enseignants, concepteurs pédagogiques, etc.). L'ensemble de ces outils doivent s'intégrer dans une architecture inspirée de la technologie des systèmes tutoriels intelligents. Cette architecture a été nommée CAITS pour Context Aware Intelligent Tutoring System.

Cette communication sera présentée en ligne à compter de 9 h 45.

La professeure Psyché récidivera plus tard en journée, avec la complicité de Valérie Payen Jean Baptitse (Université de Genève), pour offrir la communication « Comment l'usage des technologies informatiques dans un contexte informel produit de la connaissance? » On y expliquera qu'en Haïti, le secteur d'activités économiques informelles de vente et de réparation des téléphones mobiles constitue non seulement un secteur générateur de revenus, mais aussi un milieu d'apprentissage où des professionnels, plus ou moins qualifiés, s'organisent entre eux pour s'approprier des appareils informatiques et acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leur métier.



Cette communication sera présentée en ligne à compter de 11 h 15.

Pour leur part, Anne Renée Gravel, de l'École des sciences de l'administration, et Valéry Psyché, du Département Éducation, présentent « Les conditions gagnantes pour assurer un environnement universitaire ÉDI. Présentation des travaux du Syndicat des professeur.e.s de la TÉLUQ (SPPTU) », à l'intérieur du colloque ayant pour thème « Nouvelles normes en équité, diversité et inclusion (ÉDI) : conditions d'application dans les universités et leur impact sur le corps professoral ».

Cette communication sera présentée en ligne à compter de 10 h 45.

Ensuite, Geneviève Sirois, du Département Éducation, avec ses collègues Réal Bergeron et Aline Niyubahwe, tous deux de l'UQAT, ira d'une communication ayant pour titre « La communauté stratégique en éducation comme outil pour contrer les pénuries d'enseignants ». Les difficultés vécues actuellement par les commissions scolaires pour répondre aux besoins d'enseignants inquiètent la majorité des acteurs de l'éducation. De plus, les prévisions démographiques tendent à montrer que les besoins d'enseignants vont s'accroître dans les prochaines années. Les régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec sont particulièrement touchées par ces enjeux d'attraction, de recrutement et de rétention des enseignants. C'est dans ce contexte qu'est née l'idée de la création d'une communauté stratégique, une structure de collaboration composée d'acteurs issus des différents milieux gravitant autour de l'école.

Cette communication sera présentée en ligne à compter de 10 h 45.



Pour terminer, Lise Parent, du Département Science et Technologie, avec Thierry De Lacaze, Thomas Forissier (Université des Antilles), Lamprini Chartofylaka (Université des Antilles), Claire Anjou (chercheuse à l'Université TÉLUQ) et Jacqueline Bourdeau, professeure associée au Département Éducation, offre une communication qui a pour thème « Éducation relative au développement durable (ÉDD) au premier cycle : le contexte et les technologies éducatives ». Il y est question ici du projet Technologies éducatives pour l'enseignement en contexte (TEEC), où on y mène deux expérimentations basées sur le modèle d'enseignement « effet de contexte » : 1) sucre d'érable/canne à sucre et 2) pommes/bananes, qui ont été testées afin d'évaluer l'usage des différents contextes et des technologies éducatives pour favoriser l'apprentissage d'un concept complexe qu'est le développement durable.

Cette communication sera présentée en ligne à compter de 14 h.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 et composante du réseau de l'Université du Québec, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 18 000 étudiants de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

