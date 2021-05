/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant le dépôt d'un projet de loi concernant le Collège militaire Royal de Saint-Jean/





QUÉBEC, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, procédera à une annonce concernant le dépôt d'un projet de loi concernant le Collège militaire Royal de Saint-Jean*.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et député de La Peltrie, M. Éric Caire, du ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, et de l'adjoint parlementaire de la ministre de la Culture et des Communications (volet communications) et député de Saint-Jean, M. Louis Lemieux.

La conférence sera également diffusée sur la page Facebook Enseignement supérieur Québec et sur la page Facebook de la ministre McCann.

*Sous réserve que les membres de l'Assemblée nationale acceptent d'être saisis du projet de loi.

DATE : Le mercredi 5 mai 2021 vers 11 h 15, après la période de questions et de réponses orales



LIEU : Salle Evelyn-Dumas (1.30)

Édifice Pamphile-Lemay

1035, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

Les personnes qui assistent à la conférence de presse ne doivent pas présenter de symptômes similaires à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. Une grande importance sera accordée au respect des règles de distanciation physique et des autres mesures d'hygiène. Notez que le port du masque d'intervention est obligatoire.

