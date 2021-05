BDC Capital lance le Fonds pour les technologies profondes de 200 millions de dollars





Les investissements d'amorçage et de série A seront effectués dans les domaines de la technologie quantique, de l'électronique, de la photonique et d'autres secteurs connexes

MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - BDC Capital annonce aujourd'hui la création d'un nouveau fonds de capital de risque dont l'objectif est d'investir dans des entreprises de technologies profondes en démarrage ici au Canada. Le Fonds de 200 millions de dollars servira à accélérer le développement de technologies transformatrices dans certains domaines, dont la technologie quantique, l'électronique, la photonique, l'intelligence artificielle fondamentale et des secteurs connexes.

« BDC Capital est fière de jouer un rôle de pionnière en matière d'investissement dans des technologies transformatrices au Canada. Celles-ci présentent un fort potentiel de croissance et revêtent une importance stratégique pour le Canada », a déclaré Jérôme Nycz, vice-président exécutif, BDC Capital. « Nous souhaitons renforcer le rôle de premier plan du Canada dans ces secteurs d'activité émergents en outillant de talentueux entrepreneurs et en mobilisant d'autres intervenants qui partagent cette même vision. »

Thomas Park, auparavant vice-président, Soutien à l'exploitation et à la stratégie - BDC Capital, dirigera le Fonds à titre d'associé. M. Park possède une vaste expérience en capital de risque, ayant occupé de nombreux postes au sein de BDC Capital, ainsi qu'une compréhension approfondie des possibilités que recèlent les technologies profondes pour les investisseurs, les entreprises, les gouvernements et les entrepreneurs.

« Notre vision pour le Fonds est d'aider à combler une lacune importante dans le paysage technologique canadien, c'est-à-dire la commercialisation et le développement de la recherche de calibre mondial dans des domaines comme la technologie quantique et la photonique ainsi que la création de nouveaux talents canadiens dans ces secteurs », indique M. Park.

Le Canada a toujours été un chef de file en matière de technologies profondes, en grande partie grâce à la recherche de pointe réalisée au pays. Aujourd'hui, alors que s'intensifient ailleurs dans le monde les investissements et la protection de la propriété intellectuelle dans les différents domaines des technologies profondes, les jeunes entreprises canadiennes doivent disposer d'un meilleur accès au financement de démarrage afin de protéger leur recherche et leurs innovations, de sorte que ces secteurs d'activité de valeur stratégique prospèrent ici au pays. L'offre unique de BDC soutiendra ces entreprises en leur donnant accès à des investissements sous forme de capitaux propres et à une gamme d'autres options de financement, à une expertise technique et à des renseignements propres à leur domaine, et en facilitant leur éventuelle entrée sur le marché.

« En lançant ce fonds pour les technologies profondes de 200 millions de dollars, BDC Capital contribue à jeter les bases pour que ces industries émergentes puissent prospérer et croître ici au Canada », dit Kim Furlong, chef de la direction de l'Association canadienne du capital de risque et d'investissement (CVCA). « Cela souligne l'important rôle du capital de risque pour soutenir la croissance économique à long terme au Canada. »

« BDC Capital a contribué à l'établissement d'un marché du capital de risque robuste et prospère dans le secteur canadien des technologies, a souligné l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international et ministre responsable de BDC. Le Fonds pour les technologies profondes lui permettra de continuer de s'appuyer sur ce marché en fournissant à des entreprises en démarrage prometteuses le capital de risque dont elles ont besoin pour étendre leurs activités, conquérir les marchés mondiaux et créer de bons emplois. Elles aideront ainsi le Canada à se remettre sur pied après la pandémie de COVID-19, en plus de soutenir sa croissance à long terme. »

