American Tower s'associe à la CDPQ en Europe





BOSTON et MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - American Tower Corporation (NYSE: AMT) et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un groupe mondial d'investissement, ont annoncé aujourd'hui l'acquisition par la CDPQ d'une participation de 30 % dans ATC Europe dans le cadre d'un nouveau partenariat stratégique à long terme. Cette transaction de plus de 1,6 milliard d'euros valorise par conséquent ATC Europe à plus de 8,8 milliards d'euros. Aux termes de l'entente de partenariat, American Tower conservera le contrôle de la gestion et des opérations d'ATC Europe, tandis que la CDPQ obtiendra des sièges au conseil d'administration ainsi que certains droits de gouvernance.

La transaction permettra à American Tower et à la CDPQ de bénéficier conjointement des tendances de croissance durable et à long terme des services sans fil dans certains marchés européens, alors que le déploiement de la technologie 5G et la demande en infrastructures de communication s'accélèrent. Le portefeuille d'ATC Europe, en tenant compte de l'acquisition en cours de Telxius par American Tower, comprendra près de 30?000 sites de communication.

Tom Bartlett, président et chef de la direction d'American Tower, a déclaré : «?Nous sommes heureux de nous associer à la CDPQ en Europe, où nous prévoyons de créer une valeur considérable. La vaste expérience de la CDPQ en infrastructures, sa connaissance approfondie de la région et sa philosophie d'investissement à long terme sont en parfaite adéquation avec la stratégie européenne, l'excellence opérationnelle et la feuille de route jalonnée de succès d'American Tower. Cette transaction contribue au financement de notre acquisition en cours de Telxius, qui transformera notre envergure et confirmera notre position de chef de file dans des marchés très intéressants comme l'Allemagne et l'Espagne, et crée un cadre attrayant grâce auquel les occasions d'expansion futures pourront être évaluées et financées.?»

Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ, a affirmé : «?Grâce à ce nouveau partenariat stratégique de long terme avec American Towers, la CDPQ est ravie de jouer un rôle actif dans l'établissement de l'un des plus importants fournisseurs indépendants d'infrastructures de communication en Europe. Cette plateforme de croissance spécialisée avec un chef de file mondial nous permet d'accroître notre présence dans des marchés européens clés comme l'Allemagne, la France et l'Espagne, et de contribuer au développement de réseaux de télécommunication essentiels, à une époque où les besoins sont plus importants que jamais.?»

BofA Securities, inc. et CDX Advisors agissent à titre de conseillers financiers auprès d'American Tower. HSBC agit à titre de conseiller financier de la CDPQ. La clôture de la transaction est prévue au troisième trimestre de 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment les approbations réglementaires.

À propos d'American Tower

American Tower est l'une des plus grandes fiducies de placement immobilier à l'échelle mondiale. Elle possède, exploite et aménage des installations de communication à locataires multiples, ayant un portefeuille d'environ 187?000 sites de communication. Pour obtenir de plus amples renseignements sur American Tower, veuillez consulter les sections «?Earnings Materials?» et «?Investor Presentations?» de notre site Web des relations avec les investisseurs à l'adresse www.americantower.com .

À propos de la CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurance publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2020, l'actif net de la CDPQ totalisait 365,5 G$ CA. Pour obtenir plus de renseignements sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

Mise en garde à l'égard des énoncés prévisionnels

Le présent communiqué de presse contient des énoncés sur des événements futurs et des attentes, ou des «?énoncés prévisionnels?», qui sont intrinsèquement incertains. Ces énoncés prévisionnels sont fondés sur les attentes et les hypothèses actuelles de la direction d'ATC et non sur des faits historiques. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, les énoncés concernant la conclusion proposée de la transaction décrite précédemment et les activités d'investissement futures d'ATC Europe. Les énoncés prévisionnels comportent de nombreux risques et incertitudes. Pour connaître les facteurs importants qui peuvent faire varier de façon significative les résultats réels de ceux indiqués dans les énoncés prévisionnels, nous vous invitons à consulter les renseignements de la rubrique 1A du formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 sous la section «?Risk Factors?» et d'autres documents qu'ATC dépose auprès de la Securities and Exchange Commission. ATC ne s'engage aucunement à mettre à jour les renseignements du présent communiqué de presse afin de tenir compte d'événements ou de circonstances ultérieurs.

