Aime ton Prochain s'associe à l'UNICEF pour inviter chaque canadien à offrir un vaccin





92 pays doivent se contenter de 20% de couverture vaccinale d'ici la fin de 2021

TORONTO, le 5 mai 2021 /CNW/ - Aime ton Prochain, un mouvement national pour l'e?quite? mondiale des vaccins, en partenariat avec UNICEF Canada, ont annonce? aujourd'hui le lancement d'un projet visant a? offrir 38 millions de vaccins COVID-19 -un pour chaque canadien reconnaissant- a? nos voisins les plus vulne?rables des re?gions difficiles d'acce?s au monde qui vivent dans 92 pays a? faible et mode?re?ment faible revenu.

Le projet Aime ton Prochain visant à offrir 38 millions de vaccins COVID-19 à nos voisins mondiaux les plus vulnérables

Inspire? par l'organisation Enfants du Mille?naire et diverses communaute?s religieuses canadiennes, le projet Aime ton Prochain espe?re augmenter la distribution e?quitable de vaccins a? travers les pays en voie de de?veloppement, pour mettre fin a? la pande?mie du COVID-19.

Alors que le monde surpasse 1 milliard de doses de vaccin administre?es, avec seulement 20 millions distribue?es aux pays africains, l'UNICEF a fait appel aux pays a? revenu e?leve? pour leur conside?ration de donner sans de?lai, au moins 5% de leurs doses.

Un don de 25 $ finance tout ce qui est ne?cessaire pour que l'UNICEF se procure et distribue un vaccin a? deux doses - du fabricant aux bras des gens des re?gions les plus difficiles d'acce?s au monde. Ceci comprend le cou?t par personne du transport des vaccins, la protection de la chai?ne du froid, la formation des agents de sante? ainsi que l'e?limination se?curitaire des de?chets. Le projet vise a? financer les doses au-dela? des deux milliards de doses attendues de COVAX - le me?canisme mondial pour un acce?s e?quitable aux vaccins COVID-19 - en 2021.

«Nous espe?rons que tous les Canadiens conviendront que nous pouvons tous jouer un ro?le en s'assurant que les vaccins COVID-19 soient abordables et accessibles a? tous les pays. Nous devons e?tre de meilleurs voisins », a de?clare? Sara Hildebrand, directrice exe?cutive de l'organisation Enfants du Mille?naire et coordinatrice du projet Aime ton Prochain. «Nous voulons traverser la ligne d'immunite? COVID-19 co?te a? co?te et re?diger cette fin de pande?mie ensemble.»

«Aime ton Prochain a ba?ti une incroyable coalition interreligieuse qui partage une passion et un engagement pour l'e?quite? en matie?re de vaccins, et qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour amener le monde de l'autre co?te? du COVID-19», a de?clare? David Morley, pre?sident et chef de la direction d' UNICEF Canada. «UNICEF est tre?s heureux de s'associer a? Aime ton Prochain, et partage l'espoir que, gra?ce a? ce mouvement national, nous pourrons contribuer a? mettre fin a? une pande?mie qui cre?e de graves menaces pour les enfants et les familles du monde entier.»

A? propos d' Aime ton Prochain

Aime ton Prochain est le mouvement national pour l'e?quite? mondiale des vaccins inspire? par Enfants du Mille?naire et diverses communaute?s religieuses pour augmenter le nombre de vaccins COVID-19 distribue?s rapidement et e?quitablement dans les pays a? faible et mode?re?ment faible revenu, par la leve?e de fonds et le plaidoyer. lovemyneighbourproject.org

A? propos de l'UNICEF

L'UNICEF est le plus important organisme humanitaire mondial axe? sur les enfants. Nous travaillons dans les endroits les plus durs du monde pour fournir une protection, des soins de sante?, des vaccins, une e?ducation, des aliments nutritifs, de l'eau potable et des syste?mes d'assainissement de l'eau. En tant que membre des Nations Unies, nous sommes pre?sents dans plus de 190 pays et territoires, un rayonnement unique qui nous permet d'e?tre sur le terrain pour aider les enfants les plus de?favorise?s. Bien que l'UNICEF fasse partie du syste?me des Nations Unies, son travail, qui consiste a? sauver des vies, de?pend entie?rement de contributions volontaires. Visitez unicef.ca pour en savoir plus.

