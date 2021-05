XP-PEN change de nom et lance une nouvelle série, Deco Fun





SHENZHEN, Chine, 5 mai 2021 /PRNewswire/ -- XP-PEN, le célèbre fournisseur de tablettes et d'écrans à stylet, travaille sur son changement de marque avec Siegel+Gale, le principal cabinet de conseil en stratégie de marque, design et expérience, en avril 2021. Siegel+Gale fait partie du groupe Omnicom, coté à la bourse de New York, le plus grand groupe mondial de communications intégrées. Elle emploie plus de 75 000 personnes dans le monde et sert plus de 5 000 marques dans plus de 100 pays et régions. Ses agences sont depuis longtemps reconnues comme faisant partie des agences de publicité et de communication les plus créatives au monde. Avec plus de 50 ans d'expérience, Siegel+Gale, l'un des principaux cabinets de conseil en marques d'Omnicom, a aidé de nombreuses marques de renommée mondiale dans les secteurs de l'électronique grand public, de l'internet et de la technologie. Ils comptent parmi leurs clients Google, Adobe, Microsoft, AMD, HP, SAP et bien d'autres. La collaboration pour le changement de la marque XP-PEN entre XP-PEN et Siegel+Gale vise à développer une marque de référence dans l'industrie mondiale des tablettes et écrans à stylet.

La nouvelle Deco Fun est conçue pour les utilisateurs dans de nombreux modèles de multi-scénarios : apprentissage en ligne, réunions à distance, jeux et dessins.

L'utilisation de la tablette à stylet Deco Fun pour l'apprentissage à distance permet aux élèves et aux enseignants de partager des pensées et des idées en temps réel. Grâce à une infinité de pinceaux, de couleurs et de motifs, les utilisateurs peuvent créer et partager des didacticiels et des présentations sans difficulté. Lors de réunions à distance, Deco Fun permet aux utilisateurs d'exprimer plus efficacement les points importants en écrivant ou en dessinant sur le contenu partagé avec des graphiques et des commentaires. Les utilisateurs peuvent même utiliser Deco Fun pour signer rapidement des documents de manière numérique. Utilisez Deco Fun pour jouer à OSU ! Vous pourrez mieux suivre le rythme et faire partie des meilleurs du classement. La réactivité permet aux utilisateurs de dépasser le niveau des joueurs utilisant une souris.

Deco Fun est compatible avec Android, Chrome OS, Linux, Windows et Mac OS et prend en charge Microsoft Office, Zoom, Skype, Adobe, Photoshop, SAI, etc. Elle est disponible en trois tailles et quatre couleurs, pour répondre aux préférences et aux besoins personnels des utilisateurs.

La série Deco Fun sera disponible sur Amazon.com et d'autres partenaires agréés XP-PEN en avril.

Artist Pro 16 TP, XP-PEN s'est associé à l'artiste bien connu SHAN JIANG qui a collaboré avec des marques de renommée mondiale. Cette tablette à stylet présente un écran haute résolution 4K tactile, procurant une expérience naturelle avec de multiples technologies avancées et sera lancé prochainement.

XP-PEN, grâce à sa collaboration avec Siegel+Gale, le leader mondial du conseil en marques, offrira une nouvelle image à ses consommateurs avec sa série de produits et de services, incarnant sa conviction de marque « Dream ·Brave ·True », pour être la marque préférée dans le secteur des tablettes à stylet et des écrans à stylet.

À propos de XP-PEN :

XP-PEN est une marque de renommée mondiale spécialisée dans la production, la R&D et la vente de tablettes et d'écrans à stylet, et de stylets. Notre équipe s'engage à innover sans cesse dans le but de faire découvrir à chaque artiste l'ère du numérique avec des outils et des technologies adaptés à leurs besoins.

N'hésitez pas à nous contacter via co-marketing@xp-pen.com

